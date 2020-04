Neuer Füchse-Trainer Siewert: "Viele ungewisse Parameter"

Berlin. Der neue Trainer der Füchse Berlin, Jaron Siewert, rechnet aufgrund der Corona-Krise mit einer schwierigen Planung für die neue Saison der Handball-Bundesliga. "Wäre die Situation wie vor drei Monaten, dann wäre nur eine riesige Vorfreude auf die neue Aufgabe, die neue Mannschaft und das neue Umfeld da", sagte Siewert im Interview auf der Internetseite des Clubs am Montag.

Jetzt gebe es viele ungewisse Parameter. Es sei beispielsweise noch unklar, wann und unter welchen Bedingungen wieder trainiert werden könne. Positiv für die Planung sei die Verschiebung der Olympischen Spiele in das nächste Jahr. "Die Spieler werden nun von Beginn an vor Ort sein und wir können mit allen in kleinen oder größeren Gruppen arbeiten", sagte der 26-Jährige.

Mit der Mannschaft habe er bisher nur sporadisch Kontakt gehabt. "Persönlicher Kontakt ist nicht möglich und daher wird alles nach hinten geschoben", sagte Siewert. Trotz der schwierigen Umstände freut sich der künftig jüngste Trainer der Bundesliga aber auf seine neue Aufgabe: "Berlin ist meine Heimatstadt und für mich war es immer ein Traum bei meinem Heimatclub zu sein."