Zoo und Tierpark öffnen wieder für Besucher

Berlin. Darauf haben viele Berliner und Tierfreunde seit Wochen gewartet: Am Dienstag öffnen Zoo und Tierpark ab 9 Uhr wieder für die Besucher. Die meisten Tiere sind bereits zu sehen. So befinden sich die Elefanten und Giraffen auf den Außenanlagen, Murmeltiere und Präriehunde sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Bei den Schwarznasenschafen und den Mantelpavianen gibt es Nachwuchs zu sehen.

Die Vorfreude wird jedoch noch von zahlreichen Einschränkungen etwas getrübt. Das Schloss Friedrichsfelde sowie alle Tierhäuser und begehbaren Tier-Anlagen bleiben geschlossen. Dazu gehören auch das Alfred-Brehm-Haus im Tierpark und der Panda-Garden im Zoo. Die Pandazwillinge Pit und Paule sind also nicht zu sehen. Es finden keine kommentierten Fütterungen und keine Flugshows statt. Auch das Aquarium bleibt noch geschlossen.

Lange Schlangen an den Kassen wird es auch nicht geben. Der Besuch ist vorerst nur mit einem im Internet erworbenen Ticket möglich. Der Online-Shop steht unter www.zoo-berlin.de sowie www.tierpark-berlin.de zur Verfügung.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Zoo- und Tierparkbesuche müssen in der ersten Zeit gut geplant werden. Beim Kauf eines Tickets ist ein konkreter Besuchstag sowie ein bestimmtes Besuchszeitfenster auszuwählen. Das Ticket ist dann ausschließlich in diesem Zeitraum gültig. Die vorgegebenen Besuchszeitfenster sind zunächst von 9 bis 13 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr. Dafür gibt es feste Ticket-Kontingente – 2000 im Zoo und 3000 im Tierpark. Sind die Kontingente aufgebraucht, können keine Tickets mehr für das jeweilige Zeitfenster am Besuchstag erworben werden.

Um Verzögerungen am Einlass durch erweiterte Kontrollen zu vermeiden, stehen ermäßigte Tickets vorerst nicht zur Verfügung. Darüber sind einige Berliner verärgert. „Seit Jahrzehnten erfreue ich mich des Tierparks. Ich bin sozial schwach und auf den ermäßigten Eintrittspreis angewiesen“, sagte Sven Schacht aus Prenzlauer Berg der Berliner Morgenpost. Auch Jahreskartenbesitzer müssen vor einem Besuch online ein Zeitfenster buchen – das ist für sie natürlich kostenlos. Denn für alle gilt: Ohne gebuchtes Besuchszeitfenster ist der Zutritt bis auf Weiteres nicht möglich. Vor Ort wird keine Tageskasse geöffnet sein, sondern nur eine Kasse für die Ausstellung und Verlängerung von Jahreskarten.

Auch in Zoo und Tierpark gilt die Kontaktsperre wegen des Coronavirus

Weil noch die Kontaktsperre gilt, dürfen sich im Zoo und im Tierpark nur zwei Personen zusammen oder die Personen aus einem Haushalt aufhalten. Auch hier gilt, dass ein Abstand von zwei Metern zu anderen gehalten werden muss. Ein Picknick ist nicht erlaubt. Die Gastronomie bietet an einzelnen Standorten Speisen und Getränke „to go“ an. Spielplätze und die Streichelgehege bleiben vorerst noch geschlossen.

In Zoo und Tierpark gibt es Hinweisschilder und Bodenmarkierungen, damit alle Hygieneregeln eingehalten werden können. Die Toiletten wurden mit sogenannten Handfrei-Türöffnern „Clean 4 Health“ ausgestattet. Diese ermöglichen Zoo- und Tierpark-Besuchern die Öffnung und Schließung von Toilettentüren ausschließlich mit dem Ellenbogen oder Unterarm.

Botanischer Garten öffnet am 5. Mai

Der Botanische Garten öffnet wieder am 5. Mai für Besucher. Wie in Zoo und Tierpark ist der Eintritt nur mit vorab erworbenen Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster möglich. Die Gewächshäuser bleiben zunächst geschlossen. „Wir freuen uns, dass wir die Freianlagen wieder öffnen dürfen – und damit den Berlinerinnen und Berlinern einen Ort des Aufatmens, des Naturgenusses und der Erholung zurückgeben können“, sagt Direktor Thomas Borsch. Die Sicherheit und die Gesundheit der Gäste und des Personals stehen beim Botanischen Garten im Vordergrund – dies bedingt, dass der Besuch nun vorab geplant sein will: „Unser Ticketpartner bietet zudem eine telefonische Bestell-Hotline an und damit eine Alternative zum Onlinekauf“, so Borsch. Die Tickets können für vier Stunden unter www.botanischer-garten-berlin.de erworben werden, Einlass ist an beiden Garteneingängen. Vor Ort gibt es keinen Kartenverkauf, auch ermäßigte Karten werden nicht verkauft.

Für die Wiederöffnung des Botanischen Gartens in Zeiten von Corona werden die Besucherzahlen auf maximal 1000 Gäste gleichzeitig reduziert, damit werden bis zu 250 Gäste pro Stunde eingelassen. Darüber hinaus werden die Hygienestandards im Botanischen Garten erhöht. Die limitierte Besucherzahl führt bei erhöhtem Personaleinsatz zu deutlich höheren Kosten bei weniger Einnahmen. Auch die mehrwöchige Schließung und Absage von Veranstaltungen wie dem Berliner Staudenmarkt hat bereits zu starken Einbußen geführt.

Eine Woche später, am 5. Mai, öffnet auch der Botanische Garten ab 9 Uhr die Freiflächen wieder für die Besucher. Die Gewächshäuser bleiben zunächst geschlossen. Wie in Zoo und Tierpark müssen Tickets vorab online unter www.botanischer-garten-berlin.de für ein bestimmtes Zeitfenster erworben werden. Vor Ort gibt es keine Tickets, auch ermäßigte Karten werden nicht verkauft.