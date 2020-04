Mehr Notbetreuung in Kitas verursacht Probleme

Berlin. Die Kitanotbetreuung wurde mit Beginn dieser Woche entscheidend ausgebaut. Nun haben auch Alleinerziehende ein Anrecht darauf, und bei Paaren reicht es, wenn nur ein Teil in einem „systemrelevanten Beruf“ arbeitet. Die Anzahl der systemrelevanten Berufe wurde stark erhöht. So gehören jetzt beispielsweise auch Zahntechniker und Logopädinnen dazu. Damit reagiert Berlin auf die zunehmende Belastung vieler Eltern und Alleinerziehender, denen mit ihren Kindern langsam die Decke auf den Kopf fällt. „Kitas sollen möglichst zügig zum Normalbetrieb zurückkehren“, heißt es im Newsletter der Senatsverwaltung für Familie zu dem Thema.

In vielen Kitas ist man darüber empört. „Wir haben keine reguläre Öffnung, wir haben immer noch Notbetreuung“, betont Babette Sperle vom Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS). Die Idee der Notbetreuung sei, dass sie nur in Anspruch genommen werde, wenn es keine andere Möglichkeit gebe. Viele Eltern hätten jetzt aber das Gefühl, alles sei wieder wie immer.

Gleichzeitig forderten manche, dass ihre Kinder verlässlich geschützt von Corona-Viren in den Kitas betreut werden. „Das können wir nicht garantieren“, sagt Sperle ganz klar. „Wer sich für die Notbetreuung entscheidet, geht ein gewisses Risiko für das Kind und auch die Familie ein.“ So ehrlich müsse man sein.

Denn mit kleinen Kinder sind viele Hygienemaßnahmen kaum oder nur schwer umsetzbar. Nähe ist im Alltag der Kita normal – ob zwischen den Kindern beim Spielen oder auch beim Umgang der Erzieher mit den Kindern. Weiterhin ist in den Kitas Schutzausrüstung knapp, das hat sich nicht geändert.

Notfallbetreuung in Berliner Kitas: Problem mit Personal und Räumen

Ähnlich wie bei den Schulen haben die Kitas ein Problem mit Personal und Räumen. Auch hier sollen die Gruppen möglichst klein bleiben, das Robert-Koch-Institut empfiehlt gar eine Gruppengröße von maximal fünf Kindern, die aber kaum umsetzbar sei. Doch selbst wenn man die Zahl der Kinder leicht erhöht – mit jeder neuen Kleingruppe braucht man wieder eigene Erzieher, eigene Räume. Oft hätten Eltern auch bestimmte Vorstellungen, wer zusammen in eine Gruppe kommen solle. Doch so könne man momentan nicht planen. Wichtiger sei beispielsweise, die Geschwisterkinder zusammenzulassen.

Von einem Normalbetrieb sei man noch weit entfernt, das müssten die Eltern verstehen, so Sperle. Auch der Landeselternausschuss für Kitakinder (LEAK) fordert zur Solidarität auf. Es ginge jetzt nicht darum, seine Gutschein-Rechte durchzudrücken, sondern nur auf die Notbetreuung zurückzugreifen, wenn man sie wirklich brauche. „Um so möglichst vielen Eltern Entlastung in der Corona-Krise zu bieten“, sagt LEAK-Vorsitzende Corinna Balkow. Viele Erzieher gehörten der Risikogruppe an, könnten momentan nicht arbeiten. Auch darauf müsse man Rücksicht nehmen.

Kitas in Berlin: Eltern mit diesen Jobs gelten als "systemrelevant"

Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich

Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich

Polizei

Feuerwehr

Justizvollzug

Bundeswehr

Personal in Hilfsorganisationen

Behindertenhilfe

Krisenstabspersonal

Betriebsnotwendiges Personal von BVG, S-Bahn, BWB, BSR, weiterer Unternehmen des ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas)

Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in ausgewählten öffentlichen Einrichtungen und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentlichen Hilfeangeboten und Notdienste

Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert

Regionaldirektion BerlinBrandenburg / Bundesagentur für Arbeit

Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der Grundversorgung

Eine komplette Liste der systemrelevanten Berufe finden Sie auf der Seite der Berliner Senatskanzlei

