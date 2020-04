Gesundheit In Bus und Tram: Fahrgäste halten sich an Maskenpflicht

Potsdam. In Brandenburger Bussen und Straßenbahnen besteht seit Montag Maskenpflicht. In Potsdam halten sich die meisten Fahrgäste daran. "Die Aufforderungen an den Haltestellen werden beachtet", sagte Stefan Klotz, Sprecher der Potsdamer Verkehrsbetriebe, auf Anfrage zu den ersten Erfahrungen. Zudem seien Servicekräfte der Verkehrsbetriebe in der Landeshauptstadt unterwegs. Sie wiesen die Reisenden auf die neue Regelung hin, Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln zu benutzen.

Die Masken sollten im Interesse des eigenen Gesundheitsschutzes, aber auch in Respekt vor anderen Fahrgästen getragen werden, sagte Klotz. Für die Fahrer seien sie nur verpflichtend, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, so bei der Betätigung der Rampe für Rollstuhlfahrer.