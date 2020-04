Notbetreuung: Landeselternausschuss fordert Solidarität

Berlin. Zum Start der erweiterten Kita-Notbetreuung hat der Landeselternausschusses Kita (LEAK) an Eltern appelliert, das Betreuungsangebot solidarisch in Anspruch zu nehmen. "Es geht darum, möglichst vielen Eltern in der Corona-Krise eine Entlastungsmöglichkeit zu bieten, zumindest an einigen Tagen oder Vormittagen in der Woche", sagte die LEAK-Vorsitzende Corinna Balkow am Montag.

In vielen Kitas gehöre ein Teil der Betreuer zur Risikogruppe und könne oder wolle derzeit nicht arbeiten. "Insofern haben wir im Moment auf keinen Fall die Platzkapazitäten, die man im Normalbetrieb hätte", stellte Balkow fest. Damit sich nicht zu viele Kinder gleichzeitig in der Kita aufhalten und die Notbetreuung lange aufrechterhalten wird, sollten Eltern daher versuchen, individuelle Betreuungszeiten auszumachen.

Seit Montag gelten neue Regeln bei der Kita-Notbetreuung: Nur noch ein Elternteil muss etwa bei der Polizei oder in der Pflege arbeiten und weitere Berufe wie Logopäden und Zahntechniker wurden in die Liste der systemrelevanten Berufsgruppen aufgenommen. Nach derzeitiger Planung sollen demnach deutlich vor dem 1. August alle Eltern wieder ein Betreuungsangebot für ihre Kinder erhalten.