Fahrgäste mit Mund-Nasenschutz stehen am Morgen an der U-Bahnhaltestelle Alexanderplatz. In Berlin gilt im öffentlichen Nahverkehr zur Eindämmung des Coronavirus die Pflicht für das Tragen einer Bedeckung von Mund und Nase.

Corona-Krise Fahrgäste in Berlin halten sich an Maskenpflicht

Berlin. Seit Montagmorgen gilt die Maskenpflicht in Berlins Bussen und Bahnen. Und die Berliner halten sich zum aller größten Teil an die neue Regel. In der U- und S-Bahn sieht man im Berufsverkehr fast niemanden, der ohne Mundschutz unterwegs ist. Neben OP- und Stoffmasken behelfen sich einige Fahrgäste auch mit einem Schal oder Tuch vor dem Mund. „Mich stört das nicht“, sagt Sandra H. Auch in den vergangenen Tagen habe sie in der Bahn bereits eine Maske auf ihrem halbstündigen Weg zur Arbeit getragen. Wenn es voll ist, trägt sie auch im Supermarkt einen Mundschutz. „Es macht das Zusammenleben sicherer.“