Gutschein-Plattform: Berliner helfen bedrohten Läden

Berlin. Die Gutschein-Plattform "Helfen.Berlin" hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 33 000 Gutscheine im Wert von mehr als einer Million Euro für durch die Corona-Krise bedrohte Geschäfte, Cafés und Restaurants ausgestellt. Werbeagenturchef Karsten Kossatz sprach am Montag im rbb-Inforadio von "einem Andrang, mit dem wir so nicht gerechnet hätten". Dass sich mittlerweile etwa 2500 Geschäfte registriert hätten, zeige, dass es in Berlin einen riesigen Bedarf gebe.

Kossatz geht nicht davon aus, dass beispielsweise die Restaurants wegen der Gutscheine nach dem Ende der Krise monatelang umsonst kochen müssen. Da es sich um Nachbarschaftshilfe handle, vertraue er auf die Kommunikation zwischen den Geschäften und den Kunden, die die Gutscheine erworben haben, sagte er im Inforadio.

Ein Gutscheinkauf ist dabei auch ein kleines Risiko. Bei einer Insolvenz sei das Geld möglicherweise nicht zurückzubekommen. Die Plattform wirbt mit dem Slogan "Rette deine Lieblingsorte".