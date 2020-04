Berliner Schulen öffnen ab Montag wieder

Berlins Schulen öffnen schrittweise wieder. Als Erstes kommen heute die Zehntklässler zurück. Dabei gelten für sie eine Reihe neuer Regeln. Umarmen ist genauso tabu wie enges Zusammenstehen auf dem Schulhof. Im Sportunterricht sind Aktivitäten mit Körperkontakt nicht mehr möglich, im Musikunterricht darf nicht gesungen werden, Theaterproben sind gestrichen. Überall gilt ein Abstandsgebot von 1,50 Meter. Und dringend empfohlen ist regelmäßiges Händewaschen.

Die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA), auf die sich die Zehntklässler ab dem heutigen Montag vorbereiten sollten, sind weitgehend abgesagt worden. Der Druck vor allem von Eltern und Schülern, aber auch aus dem Kreis der Lehrkräfte war schließlich so groß, dass Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nachgegeben hat. Beim Abitur ist sie hart geblieben: Die Abiturienten haben bereits in der vergangenen Woche die ersten Klausuren geschrieben, noch völlig ungestört durch andere Schüler.

Wegen der Corona-Krise waren die Schulen seit Mitte März geschlossen. Im nächsten Schritt sollen am 4. Mai die elften Klassen an Gymnasien, die neunten und zwölften Klassen an den Integrierten Sekundarschulen (ISS) und die sechsten Klassen an den Grundschulen den Unterricht wieder aufnehmen.

Wann sämtliche Klassen wieder unterrichtet werden, gilt als offen und hängt nicht zuletzt von der Entwicklung der Infektionszahlen in den kommenden Wochen ab. Skeptiker gehen davon aus, dass es bis zu den Sommerferien nicht möglich sein wird, alle Schüler wieder zu unterrichten.

Keinesfalls wird das in der Form wie vor den Schulschließungen möglich sein. Denn geplant ist, die Lerngruppen aufzuteilen und zeitversetzt zu unterrichten. Details zum Unterricht im Schichtsystem müssen noch geklärt werden. Wie Schule in den Zeiten der Corona-Krise funktionieren kann, soll in der kommenden Woche eines der Themen bei einem Treffen der Kultusminister sein.