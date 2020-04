Ein Zoom-Interview mit Judith Holofernes ist genau so, wie man sich das vorstellt. Jedenfalls dann, wenn man Anfang der 2000er-Jahre zu den Menschen gehörte, bei denen Wir sind Helden in Dauerschleife lief. Ein bisschen laut, ein bisschen durcheinander, nahbar und genau deshalb so sympathisch. Als Smartphone-Halterung fungiert die Zimmerpflanze, und zwischenzeitlich ist auch mal der Ton weg, weil die 43-Jährige beim Rumwuseln gegen das Mikrofon gekommen ist.

Die Wir-sind-Helden-Zeiten hat die Berlinerin seit 2012 hinter sich gelassen. Seitdem veröffentlichte sie zwei Soloalben, musizierte mit anderen Künstlern, veröffentlichte einen Band mit Tiergedichten und schreibt einen eigenen Blog. Ihre unangepasste Art und die offen geäußerte Kritik am Musikbusiness und den Bedingungen für Künstler hat sie sich beibehalten.

Die Inspiration, endgültig neue Wege zu gehen, erhielt Holofernes bei der Lektüre des Buches „The Art of Asking: Wie ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und lernte, mir helfen zu lassen“ ihrer Kollegin Amanda Palmer. Die US-amerikanische Sängerin finanzierte ihr Album „Theatre Is Evil“ 2012 komplett mithilfe von Crowdfunding. Palmer und Holofernes lernten sich persönlich kennen und freundeten sich an. Die ehemalige Dresden-Dolls-Frontfrau überzeugte ihre deutsche Verbündete, sich ebenfalls bei Patreon anzumelden. Seit dem vergangenen November bringt Judith Holofernes ihre Kunst nun bei der Online-Mitglieder-Plattform an den Fan.

Fans bekommen den direkten Kontakt zu Judith Holofernes

Statt Management und Plattenfirma setzt die Musikerin jetzt auf den direkten Vertriebsweg. Ihre Abonnenten können sich für ein Holofernes-Paket in Höhe von drei bis 100 Dollar pro Kunstwerk entscheiden. Dafür gibt es in der Basisversion Songs, Gedichte, Podcastfolgen, Kapitel eines entstehenden Buches und Einblicke in die Arbeit der Künstlerin. In der Premiumversion dann sogar ewige Verbundenheit und Zuneigung, physische Ton- und Schriftträger sowie ein handgemachtes, signiertes kleines Kunstwerk.

Vor allem gibt es für die „Patrons“ aber einen direkten Kontakt zu ihrer Lieblingskünstlerin. Judith Holofernes diskutiert mit ihren Fans über Textideen und unterhält einen Buchclub mit gegenseitigen Leseempfehlungen. „Man lernt seine Abonnenten dort richtig kennen, wenn man das möchte“, sagt sie. „Es fühlt sich an wie ein Stamm von Menschen, die sehr an Kunst und Kultur interessiert sind.“ Der Umgang sei höflich und freundschaftlich. Im Zeitalter von Internet-Hass eine echte Besonderheit. Aber wer zahle schließlich Geld dafür, nur um einen Künstler zu beleidigen.

Die Musik steht momentan nicht im Vordergrund ihres Schaffens

„Die meisten Menschen wünschen sich von Kunst doch intensive Erfahrungen“, sagt Judith Holofernes. Das sei für sie der größte Unterschied zu Plattformen wie Spotify, wo sich auch nach zehnmaligem Klicken auf einen Song keine persönliche Verbindung einstelle. Sie hoffe, dass die Fans auf diese Weise wieder mehr den Wert von Kunst zu schätzen lernen, der durch Streaming verloren gegangen sei. Selbst mit ihren optimalen Bedingungen von einer bereits vorhandenen Fanbase sei nur mit Patreon-Einnahmen bisher aber kein Lebensunterhalt zu bestreiten. „Die meisten Künstler können sich dadurch ein Stück Erleichterung verschaffen. Sie bezahlen dadurch den Babysitter oder können einen Nebenjob fallenlassen und mehr Kunst machen“, sagt sie. „Für mich ist es ein Sockel, der beispielsweise dafür sorgt, dass sich diese Coronazeit nicht so bedrohlich anfühlt.“

Patreon sei eine Plattform für Menschen, die sich für alles interessieren, was sie macht, sagt Judith Holofernes ganz klar. Momentan stehe nicht die Musik im Fokus ihres Schaffens, sondern autobiografische Essays. „Ich versuche gerade, mein Schreiben weiterzuentwickeln und übe das an meinen Patrons.“ Das komme bisher gut an, auch wenn sich viele Fans sicher auf neue Songs freuen. Natürlich ist die Idee zu einem neuen Album nicht vom Tisch. „Ich habe das Gefühl, dass die Musik so langsam wieder ihre Ellenbogen ausfährt und sich in den kommenden Monaten wieder in den Vordergrund drängen wird“, sagt sie. Schon seit 15 Jahren träume sie von einer Platte mit übersetzten Lieblingssongs. Das finanzielle Risiko sei jedoch hoch, weil die Songs erst aufgenommen werden müssen, bevor sie vom Originalkünstler freigegeben werden. Zudem fielen die Gema-Einnahmen weg. Mit Patreon, so hofft sie, könne der Traum in naher Zukunft Wirklichkeit werden.

Aktuell helfe ihr die Gemeinschaft auch durch die Quarantänezeit, sagt Judith Holofernes. Mit leichtem Asthma bewege sie sich am Rand einer Risikogruppe und habe in den vergangenen Wochen mit Ängsten und Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Durch ihr Coronatagebuch habe sie diese Sorgen teilen und überwinden können. Ein bisschen erinnere sie das an die Anfangszeit von Wir sind Helden, als der Kontakt zu den Fans noch intim und kuschelig war. Dieses Lebensgefühl habe sie jetzt zurückgewonnen.