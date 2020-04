Berlin. Der Streit um die mit giftigen Gasen belasteten Schießstände ist längst nicht ausgestanden – und schon sehen sich die Behördenleitung der Polizei und die Innenverwaltung erneut dem Vorwurf ausgesetzt, die Berliner Polizisten womöglich nicht ausreichend vor einer Belastung mit gesundheitsschädlichen Schadstoffen zu schützen.

Diesmal geht es um krebserregende Stoffe, die in Dienststellen der Polizei beim Verlegen des Parketts genutzt wurden. Bereits seit längerem bekannt ist, dass davon die Liegenschaft der Polizei an der Ruppiner Chaussee in Berlin-Schulzendorf betroffen ist. Auf Anfrage der AfD räumte die Innenverwaltung ein, dass der Giftkleber, der Studien zufolge sogar das Erbgut verändern kann, aber offenbar auch in einer weiteren Polizei-Immobilie verbaut wurde: im Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke.

Die Innenverwaltung sieht sich nun Fragen ausgesetzt, die unangenehm werden könnten. Der Druck kommt nicht von der Opposition – sondern aus den eigenen Reihen: Denn die Grünen haben das Thema für die Sitzung des Innenausschusses am (heutigen) Montag als sogenanntes „Besonderes Vorkommnis“ angemeldet. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik werden Rede und Antwort stehen müssen. „Wir haben beim Umgang mit den Schießständen schlechte Erfahrungen gemacht“, sagt der innenpolitische Sprecher der Grünen, Benedikt Lux. „Deswegen müssen Polizeiführung und Innenverwaltung hier umso aufmerksamer sein.“

Die ersten Messungen erfolgten schon vor zwei Jahren

Aufklärung fordert auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Der bisherige Umgang mit der Problematik ist katastrophal, Arbeitsschutz und Fürsorgepflicht werden mit Füßen getreten“, sagte der stellvertretende Berliner GdP-Vorsitzende Stephan Kelm der Berliner Morgenpost. „Wir reden über krebserregende, erbgutverändernde und toxische Stoffe, die Behördenleitung aber mimt die drei Affen und begeht die gleichen Fehler wie bei den Schießständen.“

Bei den in dem Parkettkleber enthaltenen Stoffen handelt es sich um sogenannte „polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe“ – kurz PAK. In den Räumen an der Ruppiner Chaussee wurden sie entdeckt, als Mitarbeiter über Geruchsbelästigungen klagten. Das war im März 2018. Die Prüfer kamen zunächst zum Ergebnis, dass die in der Luft gemessenen Werte „unbedenklich“ seien.

Im Januar 2019 erfolgte eine weitere Messung. Die Prüfer stellten zwar für einige Inhaltsstoffe nur leichte Überschreitungen des sogenannten „Grenzwert I“ fest. Dieser Grenzwert erfordert zwar noch keine Sofortmaßnahmen im Sinne einer Schließung der Räume. Mit der „Berlin Immobilien Management“, der die landeseigene Immobilie an der Ruppiner Straße zugeordnet ist, wurden dennoch vorsorgliche Sanierungsmaßnahmen vereinbart.

Schwangere und chronisch Kranke dürfen in den Gebäuden nicht arbeiten

Laut Personalrat der Polizei erfolgte die Sanierung aber nur in einem einzigen Raum. Das alte Parkett sollte mit einem neuen und luftdichten Fußboden versiegelt werden. Das Ergebnis war enttäuschend. Denn neuerliche Messungen ergaben, dass sich die in der Raumluft festgestellten Werte für einige der kritischen Stoffbestandteile sogar erhöht hatten.

In der Polizei ist die Bedeutung des Problem bekannt. So berichtet die GdP von einem behördeninternen Schreiben des Bereichs Arbeitssicherheit. Für „gesunde Personen“, heißt es darin laut GdP, sei eine Gesundheitsgefährdung zwar unwahrscheinlich. Schwangere Frauen, immungeschwächte Personen oder chronisch Kranke dürften in dem Raum, in dem die Untersuchungen stattfanden, aber nicht beschäftigt werden.

Der Grünen-Abgeordnete Lux fordert weitere Untersuchungen. Auf dem Gelände an der Ruppiner Chaussee seien viele Gebäude in derselben Bauphase entstanden. Er gehe daher davon aus, dass PAK-haltige Parkettkleber in mehreren Gebäuden zum Einsatz kamen. „Wenn ich höre, dass die Messungen trotzdem nur in einem Raum durchgeführt wurden, besorgt mich das“, sagt Lux. Die BIM müsse mit Polizeiführung und Innenverwaltung über die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen sprechen.

Neustrukturierung wäre nach Schließlich des Flughafens Tegel möglich

Die Immobilie an der Ruppiner Chaussee gehört zu den größten Liegenschaften der Berliner Polizei. Hier sind unter anderem Einheiten der Bereitschaftspolizei und die Hundestaffel untergebracht. Die Gebäude gelten als dringend sanierungsbedürftig. Auch die Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie (BFRA) ist auf dem Grundstück. Mit der Schließung des Flughafens Tegel soll sie auf das dortige Gelände umziehen. Dann wäre an der Ruppiner Chaussee eine Neustrukturierung mit umfassenden Sanierungen möglich.

Bis dahin dürften aber noch Jahre vergehen. Die GdP fordert angesichts der Schadstoffbelastung daher eine schnellere Lösung. „Wir erwarten, dass die betroffenen Räume sofort für den Dienstbetrieb geschlossen und umgehend saniert werden. Das ist umständlich und kostet Geld, aber die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen sollte es wert sein“, sagte Berlins GdP-Vize Kelm. In der Sitzung des Innenausschusses erwarte er „eine engagierte und lösungsorientierte Debatte“.