Berlin. Halten auf dem Radstreifen, enges Überholen: So manches Fehlverhalten im Straßenverkehr gilt unter vielen Autofahrern als Kavaliersdelikt. Damit könnte nun Schluss sein. Wer bei einem Verstoß im Straßenverkehr erwischt wird, muss dafür jetzt deutlich tiefer in die Tasche greifen. Am Dienstag tritt die Novellierung der Straßenverkehrsordnung mit etlichen neuen Regelungen in Kraft. Für Autofahrer gelten dann strengere Regeln und höhere Bußen - vor allem zum Schutz von Radfahrern.

So dürfen Kraftfahrzeuge anders als bislang auf Fahrradschutzstreifen nicht mehr halten . Andernfalls drohen bis zu 100 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg. Wie häufig Autofahrer bislang auf den mit gestrichelten Linien und einem Fahrradsymbol gekennzeichneten Strecken auf der Fahrbahn gehalten oder geparkt haben, wissen Radfahrer nur zu gut.

Auch für das Parken auf Geh- und Radwegen gelten höhere Bußgelder. Die bisherigen Strafen von 15 bis 30 Euro werden je nach Gefährdung auf 55 bis 100 Euro erhöht.

Erstmals gibt es für Parkverstöße mit Behinderung zusätzlich einen Punkt in Flensburg.

Auch das Halten in zweiter Reihe wird mit 55 Euro Strafe nun teurer.

Raser in der Stadt werden ebenfalls härter bestraft. Wer innerorts mit 21 km/h zu viel erwischt wird, muss nun seinen Führerschein für einen Monat abgeben.

Wer Fahrräder überholt, muss in Ortschaften künftig mindestens 1,50 Meter Abstand halten, außerorts gelten zwei Meter. Bisher war lediglich ein „ausreichender Seitenabstand" vorgeschrieben. „Zu enges Überholen von Kfz-Fahrenden ohne ausreichend Abstand lässt einen als Radfahrenden unsicher und unwohl fühlen", sagt Lisa Feitsch, Sprecherin des Fahrradverbands ADFC Berlin. Ein ausreichend großer, vorgeschriebener Überholabstand sei deshalb notwendig. Die Regelung, so Feitsch, habe zudem noch einen Nebeneffekt: Faktisch ist Überholen an allen Stellen nicht mehr erlaubt, die nicht die notwendige Breite haben." Gerade in der Stadt trifft dies auf viele Straßen zu.

Reißen Autofahrer unachtsam die Wagentür auf, sogenanntes „Dooring", das für Radfahrer immer wieder tödlich endet, müssen sie nun 40 Euro Bußgeld zahlen.

Wer beim Abbiegen mit dem Pkw einen Radfahrer gefährdet, muss statt 70 Euro Strafe nun mit einem Bußgeld von 140 Euro und einem Monat Fahrverbot rechnen. Lkw dürfen zudem nur noch mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen.

Novelle ermöglicht sogenannte Fahrradzonen

Der Haken: Zu entscheiden, ob beim Falschparken, oder Abbiegen eine Gefährdung vorliegt, liegt im Ermessen der Behörden. Dafür müssen Sie etwa die Behinderung eines Radfahrers durch ein parkendes Fahrzeug selbst sehen und sofort ahnden. Nur dann wird der höhere Bußgeldsatz fällig. Der für Kraftfahrer abschreckende Höchstbetrag wird daher wohl nur selten greifen.

Möglich macht die Novelle dafür sogenannte Fahrradzonen. Das Vorrangrecht des Radverkehrs kann so von einzelnen Fahrradstraßen auf ganze Gebiete ausgedehnt werden. „Dort ist der Verkehr langsamer, sicherer und und leiser, Regelgeschwindigkeit ist Tempo 30“, erklärt Feitsch. Autos hingegen seien „nur ‚zu Gast‘“. Die Zonen seien deshalb ein wichtiger Bestandteil des stadtweiten Radnetzes. Doch dafür brauche es noch viele solcher Zonen, sagt die ADFC-Sprecherin. Immerhin könne so das Mobilitätsgesetz schneller umgesetzt werden. „Wir dürfen von Senat und Bezirken also Tempo erwarten.“

55 Euro beim Halten oder Fahren auf Gehwegen

Auch Fußgänger sollen von den Regeln profitieren. Neben Radwegen werden nun auch mindestens 55 Euro fällig, wenn Autofahrer ihren Pkw auf Gehwegen abstellen oder darauf fahren. Die gleichen Summen werden fällig, wenn Radfahrer auf dem Bürgersteig radeln. Die Fußgängerlobby FUSS e.V. begrüßt den Anstieg. „Gerade Gehwege brauchen wirksamen Schutz. Hier sind alte und behinderte Menschen, Kinder und andere unterwegs, die auf sichere und freie Wege angewiesen sind“, sagt Vorstand Roland Stimpel.

Die höheren Bußen alleine änderten jedoch nichts, findet der ADFC. „Die neue Regelung ist nur so gut wie ihre Durchsetzung“, sagt Sprecherin Feitsch. Jetzt sei es an der Zeit, dass die Berliner Polizei ihre Verkehrsüberwachungstechnik verbessert. Nötig seien etwa elektronische Abstandsmessgeräte, um die Einhaltung des Mindestüberholabstands auch zu kontrollieren.

Berliner Antrag auf Verkehrssicherheitszonen wurde abgelehnt

Trotz mancher Verbesserung gibt es auch scharfe Kritik an den neuen Regeln. „Die Novelle wird den Anforderungen an einen modernen Fuß- und Radverkehr nicht gerecht“, erklärt der Pankower Stefan Gelbhaar, radpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Trotz der Anhebung der Bußgelder blieben viele Probleme bestehen. „Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer ist noch lange nicht Priorität“, befindet er. So gebe es keinerlei Erleichterungen bei der Einführung von Tempo 30 auf Hauptstraßen in Innenstädten.

Berlin hatte über den Bundesrat versucht, unter anderem diese Möglichkeit mit in die Straßenverkehrsordnung aufzunehmen. Auch der Berliner Antrag, die Einführung sogenannter Verkehrssicherheitszonen zu erlauben, in denen nur noch Lkw mit Abbiegeassistent fahren dürfen, wurde von der Mehrheit der Länder abgelehnt – auf Drängen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Noch immer könnten Städte und Kommunen durch Bundesregelungen nicht oder nur unter starken Behinderungen entscheiden, welche Mobilitätslösungen vor Ort richtig seien, so Gelbhaar. Ein Fazit: „Eine umfassende rad- und fußverkehrsfreundliche Überarbeitung der Straßenverkehrsgesetze bleibt Scheuer nach wie vor schuldig.“