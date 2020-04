Berlin. Die blauen Augen blicken verträumt und zugleich melancholisch. Langes, schwarzes Haar umgibt den Kopf der jungen Frau, gemalt mit geschwungenen Pinselstrichen. In der Mitte des Ölgemäldes ist der Grund für die melancholische Mimik zu sehen: eine Atemschutzmaske, hellblau mit weißen Punkten. Die Corona-Krise wird nun auch zum Thema in der Kunst. Und kann dabei viele Gestalten annehmen. Das zeigt die KünstlerKolonie Berlin aus Wilmersdorf in Ihrem „Kunst-Blog in Corona-Zeiten“.

Die Idee ist einfach: Jeder, der während der Pandemie künstlerisch aktiv wird, kann seinen Beitrag bei der KünstlerKolonie einreichen, egal ob Bild, Gedicht oder Video. Das eigene Werk wird dann im Blog auf der Website veröffentlicht, um es mit anderen zu teilen.

Sabrin Zaher verarbeitet Trauer in ihrer Malerei

Auch Sabrin Zaher, die die Frau mit weiß gepunkteter Maske gemalt hatte, ist dem Aufruf der KünstlerKolonie gefolgt. Die 32-Jährige schickte gleich mehrere Fotos ihrer Gemälde. Die Corona-Krise habe ihr den Anstoß gegeben, sich auf der Leinwand kreativ auszutoben. „Ich hatte eine Staffelei geschenkt bekommen. Vor drei Wochen habe ich sie angeschaut und dachte mir: Du kannst doch etwas malen“, sagt Zaher. Bereits als Kind habe sie gern gezeichnet. Später fehlte aufgrund ihres Arbeitsalltags die Zeit für das Hobby.

Zaher arbeitet als Laserexpertin in einer Schönheitsklinik. Da sie nun in Kurzarbeit geschickt wurde, kann sie sich in freien Stunden vor die Staffelei setzen, um ihre Gefühle zu verarbeiten. „Ich bin traurig, weil ich meine Freunde und meine Familie nicht sehen kann“, so Zaher weiter. Diese Trauer wolle sie nicht verdrängen. Wenn sie nachts nicht schlafen könne, stehe sie manchmal auf und fange an zu malen. Nun staune sie selbst, welche Bilder aus ihren Emotionen entstehen können.

Werke werden nach Corona-Krise in Ausstellung gezeigt

Insgesamt haben sich bereits mehr als 36 Menschen gemeldet, die ihre Kunst im Blog publizieren möchten, sagt Christian Sekula, Pressesprecher der KünstlerKolonie Berlin e. V. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass ausschließlich Mitglieder der KünstlerKolonie Beiträge einreichen. Doch bald meldeten sich Nachbarn der Kolonie, die am Rüdesheimer Platz wohnen. Schließlich wollten auch Bewohner anderer Bezirke mitmachen. „Darum ist der Blog nun offen für alle, die sich künstlerisch mit der Corona-Krise beschäftigen“, sagt Sekula. Wenn jemand einen Beitrag einreichen möchte, fährt Sekula persönlich hin, bespricht das jeweilige Werk und schießt Fotos oder dreht Videos für den Blog.

Besonders bemerkenswert sei, dass Menschen wie Zaher erst aufgrund der Krise begonnen haben, Kunst zu schaffen. Wenn man sich nach der Corona-Krise wieder treffen dürfe, werde man alle Werke im Blog in einer Ausstellung am Breitenbachplatz 1 zeigen, wo die KünstlerKolonie einen Raum für Veranstaltungen besitzt. „Die Menschen werden dann ein großes Bedürfnis haben, sich bei der Ausstellung auszutauschen und die Gesellschaft anderer zu genießen“, sagt Sekula.

Autorin Sigrund Casper sieht neue Art von Nähe entstehen

Sigrun Casper liest in einem Video ihr Gedicht „Corona“ für den Blog der KünstlerKolonie Berlin.

Foto: Künstlerkolonie Berlin/Sigrun Casper/Lea Verstl

Die Schriftstellerin Sigrun Casper leistete ebenfalls ihren Beitrag zu dem Kunstblog. In einem Video liest sie ihr Gedicht „Corona“. Darin heißt es: „Abgeseh’n von den ganzen Problemen/könnte alles wie jedes Jahr sein,/man pfeift für’n Moment auf die Themen/und lässt frische Luft in sich rein./Das ist aber dies Jahr kaum möglich,/denn was Schlimmes geschieht auf Erden./Zu Tausenden krepieren wir täglich./Noch hilft nichts, dass es weniger werden.“ Ein sehr dunkler Blick auf die Geschehnisse in Europa und weltweit. Doch Casper kann auch positive Aspekte der Krise erkennen. In der letzten Strophe ihres Gedichts dankt sie „allen Retterinnen und Rettern/Und allen, die selbstlos dabei assistieren/die Gefahr endlich zu zerschmettern.“

Ihr falle auf, dass die Hilfsbereitschaft während der Corona-Krise weltweit gestiegen sei, sagt die 82-Jährige. Aus der nun verordneten Distanz zu anderen Menschen könne eine neue Art von Nähe entstehen. Man müsse jedoch abwarten, ob das auch so bleibe, wenn die Krise überwunden sei. „Außerdem sehe ich es als Chance, dass Menschen jetzt mehr Zeit haben, nachzudenken, da sie auf ihr eigenes Sein und ihre Verwundbarkeit zurückgeworfen sind“, erklärt Casper. Aus diesem Grund inspiriere eine solche Ausnahmesituation zu kreativem Wirken.

Geist der KünstlerKolonie kann neu aufleben

Casper ist sich sicher, dass die Krise Künstler wie auch Autoren herausfordere, die in einem halben Jahr Romane und Erzählungen darüber publizieren werden. „Ich selbst bin froh, mich als kreativer Mensch zu dieser Situation äußern zu können. Dennoch spüre ich gerade eine Seite in mir, die man depressiv nennen kann“, so Casper weiter. Auch Morgenpost-Redakteur Sören Kittel hat Beiträge zu dem „Kunst-Blog in Corona-Zeiten“ geschrieben. In mehreren Videos wird er sein Corona-Tagebuch vorlesen, das seit Beginn der Krise jeden Sonntag in der Berliner Morgenpost erscheint.

Pressesprecher Sekula freut sich, dass der Geist der KünstlerKolonie, der in den 30er-Jahren von Autoren wie Kurt Tucholsky oder Ernst Bloch geprägt wurde, in der Corona-Krise wieder neu aufleben kann. Seit der Grundstein zu der Siedlung im Jahr 1927 gelegt worden war, seien das Ziel der Einrichtung das Zusammenleben sowie der kreative Austausch von Künstlern gewesen.

„In dem Corona-Blog können Menschen ihre Gefühle ausdrücken und sie mit anderen teilen. Das führt vielleicht zu ruhigerem Schlaf und mehr sozialen Kontakten“, so Sekula weiter.