Verkehr Berliner Polizei stoppt mehrere Fahrraddemos in Berlin

Berlin. Die Berliner Polizei hat an verschiedenen Orten der Hauptstadt Teilnehmer-Gruppen einer Fahrraddemonstration gestoppt. "Bisher wurden mindestens 10 solcher "Fahrrad-Demos" in Berlin angetroffen", teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf Twitter mit. "Es verdichten sich die Hinweise, dass die Aktion womöglich als Sternfahrt zum Roten Rathaus geplant war." Es seien diverse Verstöße gegen die Covid-19-Verordnung festgestellt worden. Wie groß die einzelnen Gruppen waren, wurde zunächst nicht bekannt. Derzeit seien die Beamten damit beschäftigt, Personalien aufzunehmen, sagte eine Sprecherin.

Auf Twitter veröffentlichte der Account @EG_Berlin Fotos und Videos, die von der Protestaktion stammen sollten. Das Konto wird nach eigenen Angaben von der Berliner Gruppe des Klimabündnisses Ende Gelände betrieben. Der Polizeieinsatz wird in den Beiträgen als grundlos kritisiert.