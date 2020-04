Senat liefert rund 147 000 Masken kostenlos für Bedürftige

Berlin. Der Berliner Senat will kommende Woche ingesamt rund 147 000 Schutzmasken in der Corona-Krise kostenlos an Bedürftige verteilen lassen. Bereits am Montag sollen die ersten rund 102 000 Masken den einzelnen Bezirken zugestellt werden, wie die Sprecherin der Senatskanzlei, Melanie Reinsch, am Sonntag bestätigte. Die übrigen 45 000 sollen am Donnerstag folgen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Die Maßnahme hatte Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), bereits vergangenen Dienstag angekündigt.

Demnach sollten die Gesichtsbedeckungen vor allem denjenigen zugute kommen, die keine Möglichkeit haben, sich eigene Masken zu beschaffen. Überprüft werde das aber nicht, betonte die Sprecherin. Bürger können die Stoffmasken bei den jeweiligen Rathäusern bekommen.

In der Hauptstadt gilt für Verbraucher ab Montag eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Der Mund-Nasen-Schutz kann dabei auch aus einem einfachen Tuch oder einem Schal bestehen. Die SPD will eine solche Pflicht auch fürs Einkaufen durchsetzen. Bislang ist der Einzelhandel in Berlin von einer solchen Verordnung aber ausgenommen.