Der Berliner Mauerweg bekommt eine Schönheitskur

Berlin. Radtouren sind momentan so beliebt wie wohl selten zuvor. Viele nutzen die Situation, Berlin und das Umland zu erkunden. Eine Möglichkeit dazu: der Berliner Mauerweg. 160 Kilometer ist er lang, 45 davon verlaufen am Berliner Stadtrand und quer durch die Stadt, der Rest befindet sich auf angrenzendem Brandenburger Gebiet. Auf der Strecke lässt sich die Geschichte der Stadt, aber auch Natur erleben – gerade zurzeit lohnt es sich, weil an mehreren Stellen Kirschbäume blühen, etwa nahe der Bornholmer Straße in Pankow. Allerdings zeigt sich bei einer Tour entlang des Mauerwegs auch: An einigen Orten gibt es Verbesserungsbedarf, was Geh- und Fahrradwege betrifft.

Hieran soll in den kommenden Jahren gearbeitet werden. Insgesamt gut zwölf Millionen Euro plant das Land für Ausbau und Weiterentwicklung des Mauerwegs ein, 90 Prozent sollen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) finanziert werden, wie eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung mitteilte. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Senat eine GRW-Förderung beschlossen. Das Geld soll für neue Wegabschnitte mit Beschilderung und Informationsstelen sowie Mittelinseln verwendet werden, damit Straßen leichter überquert werden können.

An gleich mehreren Stellen auf dem Berliner Mauerweg blühen zurzeit die Kirschbäume.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Das Land zahle einen Eigenanteil sowie die nicht-förderfähigen Arbeiten als Zuschuss an die Grün Berlin GmbH, die für den Ausbau des Mauerwegs zuständig ist. Aktuell werden hierfür rund 2,4 Millionen Euro einkalkuliert. „Aufgrund des Planungsvorlaufs entfällt der kleinere Teil auf den Doppelhaushalt 2020/2021 – hier sind 535.000 Euro eingestellt“, erklärte die Sprecherin der Senatsverwaltung. Knapp 1,8 Millionen Euro sollen ab dem Jahr 2022 folgen. Hinzukommt jährlich Geld für die Pflege des Wegs.

Kurzfristige Sanierung einiger Streckenabschnitte dringend notwendig

Tatsächlich gebaut wird in diesem Jahr wohl noch nichts, wie eine Sprecherin von Grün Berlin mitteilt. Aktuell erarbeite man einzelne Projekte für Abschnitte des Mauerwegs, die neugebaut werden sollen. Dazu gehören Gespräche mit den Flächeneigentümern, wie Bezirken, Brandenburger Gemeinden oder Berliner Forsten, aber auch Vermessungen oder bauvorbereitende Gutachten. „Wir gehen aktuell davon aus, dass wir – vorbehaltlich der weiteren situationsbedingten Entwicklung – im vierten Quartal 2020 einen geprüften und abgestimmten Sachstand erreicht haben werden“, sagt die Sprecherin. Dann könnten erste Bauvorhaben vorgestellt und voraussichtlich ab 2021 umgesetzt werden. Ursprünglich hatte die Verkehrsverwaltung

Am Bürgerpark/Wilhelm-Kuhr-Straße sind Radfahrer auf unebenen und sandigen Strecken unterwegs.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

angedacht, schon in diesem Jahr mit ersten Arbeiten zu beginnen.

Handlungsbedarf sieht die Grün Berlin in einigen Punkten, in Teilen gebe es „erhebliche Defizite“. Erforderlich ist die kurzfristige Sanierung einiger Streckenabschnitte, etwa an der Imchenallee in Kladow, am Park „Schlesischer Busch“ in Alt-Treptow und um die Kreuzung Am Bürgerpark/Wilhelm-Kuhr-Straße in Pankow. Die Wege sind zum Teil nicht asphaltiert, sandig und uneben. „Die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten schränken die Barrierefreiheit ein“, sagt die Grün-Berlin-Sprecherin.

Sanierungsbedarf sieht man auch in Steglitz-Zehlendorf. „Aus Sicht des Bezirks halten wir es für dringend erforderlich und auch kurzfristig umsetzbar, die unebene Betonfahrbahn der Pfaueninselchaussee, die Teil des Mauerwegs ist, zu sanieren“, sagt Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne).

Mauerweg soll für Touristen besser erkennbar werden

In der Innenstadt kommen laut Grün Berlin unübersichtliche Querungen an Kreuzungen hinzu, in den ländlicheren Gebieten wiederum sei die Sichtbarkeit des Wegs teilweise durch stark gewachsene Pflanzen im Umfeld eingeschränkt. „Ein wesentliches Ziel bleibt es, den Mauerweg möglichst nah dem ursprünglichen Verlauf der Mauer zu ermöglichen“, erklärt die Sprecherin weiter. Dabei überprüfen die Planer auch, ob in Teilbereichen inzwischen Grundstücke verfügbar sind, die bei der ersten Entwicklung des Mauerwegs Anfang der 2000er-Jahre fehlten, sodass Umwege nötig sind. Das ist etwa in Rudow der Fall, wo der Mauerweg teilweise vom ehemaligen Grenzverlauf abweicht.

Der Berliner Mauerweg führt die Radfahrer entlang der ehemaligen Berliner Mauer.

Foto: HS Aßmann / bm infografik

Gleichzeitig geht es in den kommenden Jahren aber auch um die touristische Entwicklung. Der Mauerweg soll besser erkennbar und attraktiver werden. Dafür ist eine Vereinheitlichung in der Gestaltung und Beschilderung vorgesehen, Informationsstelen sollen angepasst und historische Elemente wie ehemalige DDR-Wachtürme gesichert werden. „Derzeit wird von einer Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus einem Designbüro und einem Landschaftsarchitekturbüro, ein Gestaltleitfaden für den Mauerweg entwickelt“, erklärt die Grün-Berlin-Sprecherin. Eine Fertigstellung ist für den Sommer geplant.

Ein weiterer Knackpunkt: Die Unterbrechung des Mauerwegs an der Grenze zwischen Tempelhof und der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Durch die Lücke verläuft die Strecke der S-Bahn und der Dresdner Bahn, die bis 2024 ertüchtigt wird. Wegen der Unterbrechung müssen Radfahrer und Wanderer einen Umweg über nicht barrierefreie Kopfsteinpflasterstraßen durch das Lichtenrader Siedlungsgebiet nördlich des Mauerwegs nehmen.

Senatsverkehrsverwaltung arbeitet an Lösung in Blankenfelde-Mahlow

Die Ideallösung wäre hier ein Tunnel für Radfahrer und Fußgänger unter der Eisenbahntrasse. Die Senatsverkehrsverwaltung gibt sich dabei durchaus optimistisch. Man arbeite „weiterhin daran, dass eine Eisenbahnunterführung des Mauerwegs unter der S-Bahnlinie S2 und der zukünftigen Dresdner Bahn umgesetzt werden kann“, sagt Sprecherin Dorothee Winden. „Hier laufen derzeit noch letzte Abstimmungen.“

Der Berliner Mauerweg soll für Touristen besser ausgewiesen werden.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

In einer aktuellen Vorlage an den Hauptausschuss klang das noch weniger hoffnungsvoll. Eine Umsetzung der direkten Streckenquerung durch die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow als Baulastträgerin sei „derzeit nicht absehbar“, hieß es darin, und in der Planung für die Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) sei der Tunnel ebenfalls nicht enthalten.

Als Alternative wurde deshalb eine Umfahrung südlich des Mauerwegs entlang der zukünftigen Trasse Dresdner Bahn ins Spiel gebracht. Gut einen Kilometer von der Grenze entfernt plane die Deutsche Bahn eine Unterführung der Bahnstrecke, die um eine Radspur ergänzt werden könnte – allerdings erst in einigen Jahren. „Diese Umfahrung könnte vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Projektkooperation nach Ende der Baumaßnahmen der DB ab 2024 umgesetzt werden“, heißt es in der Vorlage.