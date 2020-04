Krankheiten Über 5600 Corona-Fälle in Berlin: Zehn weitere Todesfälle

Berlin. In Berlin haben sich bisher 5607 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert - 75 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten, bei denen das Virus festgestellt wurde, stieg binnen 24 Stunden um zehn auf 123. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Samstagabend mit. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 524 Corona-Patienten, davon 156 intensivmedizinisch. Alle übrigen Betroffenen seien häuslich isoliert.

Der bei weitem am stärksten betroffene Bezirk bleibt Mitte mit 826 Corona-Fällen, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (654) und Neukölln (612). Die meisten Infizierten wurden bisher mit 1204 in der Altersgruppe 30 bis 39 gezählt; an zweiter Stelle liegen hier die 50 bis 59-Jährigen (956).

Die Behörde wies darauf hin, dass die Daten "aufgrund technischer Umstellungen in der Meldesoftware der Berliner Gesundheitsämter unvollständig" seien. Angaben zur Zahl der Genesenen gab es in der aktuellen Statistik nicht.