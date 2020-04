Berlin. Die Corona-Pandemie hat nicht nur unseren Alltag verändert, sondern auch unseren Sprachgebrauch. Medizinische Fachbegriffe tauchen plötzlich in Unterhaltungen am Frühstückstisch auf, Länder und Regionen werden nicht mehr mit ihren Sehenswürdigkeiten verknüpft, sondern ihren Infektionszahlen, und in sozialen Netzwerken werden neue Hashtags verwendet. Ein Überblick über Wörter, die die Krise prägen.