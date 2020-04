Polizei setzt bei „Hygiene-Demo“ auf Absperrungen

Berlin. Für den Mann mit Nickelbrille und Fleece-Pulli endet der Protest gegen die „Corona-Panikmache“ um 16.17 Uhr. Zwei Polizisten führen ihn ab, weil er – wie so viele an diesem Ort – die Abstandsregeln zur Eindämmung des Corona-Virus missachtet hat – und sich zudem noch an einer illegalen „Ansammlung“ beteiligte. Standhaft, wie er sich offenbar inszenieren will, hält der Mittdreißiger trotz Polizeigeleits weiter sein Pappschild in die Höhe. „Atemschutzmasken können die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn vermindern“, steht darauf. Das sollte wohl witzig sein.

Epidemiologen, längst aber auch die übergroße Mehrheit der Politiker, werden darüber nicht lachen können. Nicht witzig dürften sie es auch finden, wenn etliche hundert Menschen sich in einer hoch infektiösen Pandemie auf engstem Raum versammeln und das Ziel, die Ausbreitung des Virus in Schach zu halten, auf groteske Art konterkarieren. Doch so geschah es. Schon zum fünften Mal.

Der Rosa-Luxemburg-Platz am Sonnabendnachmittag: Vor der Volksbühne, die sich längst dagegen verwahrt hat, als Kulisse für das Schauspiel der „Hygiene-Demos“ herzuhalten, haben sich mehr als hundert Menschen versammelt. Ihre politische Ausrichtung ist ihnen nicht anzusehen – aber anzuhören.

So schimpft ein Mann in neongelber Warnweste über den „Finanzmarktkapitalismus“ und die „Rockefellers und Rothschilds, die sich das mit Corona ausgedacht haben“. Es gebe ja seit hundert Jahren den Plan, Deutschland zu vernichten, fabuliert er. „Das ist Fakt.“ An einer andere Ecke wütet ein Mann gegen die „gleichgeschalteten Mainstream-Medien“ und – das darf nicht fehlen: gegen den „Merkel-Migrationspakt“. Das deutsche Volk solle „ausgerottet“ werden. Corona sei „eine Lüge“.

Anders ausgedrückt: Wer studieren will, wie Verschwörungstheoretiker aus dem Reichsbürger-Spektrum, Antisemiten, Rechtsextremisten und vermeintlich unpolitische Bürger, die womöglich nicht als „besorgt“, sondern eher als „verwirrt“ zu bezeichnen wären, eine groteske, potenziell aber auch gefährliche Melange bilden, sollte sonnabends zur „Hygiene-Demo“ des selbst ausgerufenen „Demokratischen Widerstand“ am Rosa-Luxemburg-Platz kommen.

Polizei sperrte die Zugangswege zum Platz ab

Die Polizei setzte diesmal auf eine neue Taktik. Die Personen auf dem Platz durften bleiben, zumal die meisten die Abstandsregeln beachteten. Diesmal sperrten die Beamten aber schon recht früh die Zugangswege ab. „Das Konzept hat funktioniert, weil es auf dem Rosa-Luxemburg-Platz nicht so voll wurde und die Abstandsregeln dort eingehalten werden konnten“, sagte Polizei-Sprecher Thilo Cablitz. Der Haken: Außerhalb der Absperrungen versammelten sich etliche hundert Menschen. Dicht an dicht.

Die Polizei wies per Lautsprecherdurchsagen auf die Eindämmungsverordnung hin und darauf, dass die Teilnahme an einer illegalen „Ansammlung“ laut Verordnung eine Straftat sei. Immer wieder zogen die Beamten Teilnehmer heraus – wobei die Auswahl willkürlich erschien. Die Menge („Wir sind das Volk!“) ließ sich kaum einschüchtern – und blieb. Wie viele sich mit dem Corona-Virus infizierten, ist nicht überliefert.