Berlin. Nachdem die „bonitaperla Schmuckmanufaktur“ in Charlottenburg am Donnerstag wieder öffnen durfte, empfangen Inhaberin Melanie Müller von Hindenburg und ihre Tochter Selina Kunden nur noch mit Mundschutz. Die beiden stehen am Sonnabendnachmittag hinter der Plexiglasscheibe, die sie vor die Kasse des Schmuckladens gehängt hatten. Etwas ungewohnt sei die Atmosphäre, sagt Müller von Hindenburg, dennoch: „Ich bin froh, wieder im Laden zu sein und Aufträge zu bekommen.“

Da das Schmuckgeschäft mit nur 19 Quadratmetern Fläche sehr klein ist, müssen Kunden vor der Tür warten, wenn jemand bereits im Laden ist. Alle Wartenden können sich in Ruhe die Schaufenster ansehen. Dort hat Müller von Hindenburg Fädelsets für Perlen ausgestellt. „Wenn sie den Laden nicht betreten dürfen, können die Leute draußen auch einfach auf ein Set zeigen und wir bringen es ihnen dann raus“, sagt sie. Aufgrund von Ideen wie dieser laufe das Geschäft den Umständen entsprechend gut.

Die Greenwichpromenade am Tegeler See ist fast gespenstisch leer

Auch Anna Pfeiffer kann sich nach der Wiedereröffnung ihres Spielzeugladens „Hase Weiss“ in der Windscheidstraße über guten Umsatz freuen. „Viele Stammkunden sind gekommen und es hat Spaß gemacht, weil alle so nett waren“, sagt Pfeiffer. Dennoch bemerke sie, dass kaum noch Laufkundschaft in den Laden kommt. Da die Theke an der Kasse aus breiten Holzregalen besteht, können Pfeiffer und ihre Mitarbeiter beim Kassieren gebührenden Abstand zu Kunden halten. Die Eingangstür des Ladens kann aufgrund des guten Wetters die ganze Zeit über geöffnet bleiben, wodurch das Geschäft gut gelüftet wird.

Im Schlosspark Charlottenburg ist am Sonnabendnachmittag tatsächlich weniger los als in den Einzelhandelsläden des Bezirks. Das mag daran liegen, dass der in den vergangenen Tagen so strahlend blaue Himmel nun vereinzelt mit dunklen Wolken verhangen ist. Auf den Kieswegen sieht man hier und da Jogger, Familien oder Zweiergruppen durch den Park laufen. Auch Annika S. hat sich heute auf den Weg gemacht. Gemütlich spaziert sie mit einer Bekannten am Teich entlang. „Auch bei schlechterem Wetter gehe ich oft spazieren. Der Balkon reicht mir auf Dauer nicht“, sagt die 51-Jährige.

In Reinickendorf das gleiche Bild: Die Greenwichpromenade am Tegeler See ist fast schon gespenstisch leer, nur einige wenige Familien, die mit ihren kleinen Kindern die Schwäne und Enten füttern. Normalerweise findet man weder eine Parkbank, um sich auszuruhen, noch ist es möglich entspannt entlang des Sees zu schlendern, ohne nicht permanent den Mitmenschen ausweichen zu müssen.

Die meisten Kunden halten sich vorbildlich an den Mindestabstand

Ein Großteil der Reinickendorfer hingegen hat den Sonnabend genutzt, um einzukaufen. Gerade größere Ketten für Elektronikgeräte waren ein Anziehungspunkt. Im Märkischen Viertel bildete sich schon gegen

Susan Wüstenhagen ist glücklich, dass sie ihre Kunden wieder persönlich beraten kann.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Mittag vor der Ladentür eine lange Schlange, in den Borsighallen waren die Kassiererinnen froh, wenn die Reihe vor ihnen kleiner wurde, damit sie einen Schluck trinken konnten. Etwas entspannter war es im Geschäft von Susan Wüstenhagen „Happy Balloon“ in der Grußdorfstraße in Tegel. „Die Kunden sind so glücklich, dass sie wieder im Laden einkaufen können“, sagt Wüstenhagen, „in den ersten Tagen sind schon einige vorbeigekommen, um Ballons für anstehende Geburtstage zu kaufen“, sagt sie.

An die Abstandsregeln würden sich alle vorbildlich halten. „Obwohl nur drei Menschen gleichzeitig in das Geschäft dürfen, warten die anderen geduldig draußen“, sagt Wüstenhagen, die die vorgeschriebenen Abstände auf dem Boden markiert und einen Spuckschutz im Kassenbereich installiert hat. Auch Desinfektionsmittel liegt bereit – für die Mitarbeiter, aber auch für die Kunden.