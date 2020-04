Breitscheidplatz: Die Zeichen der Trauer sind verschwunden

An dem Gedenkort für die Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz stehen keine Kerzen oder Blumen mehr.

Die Angehörigen des Opfers aus Israel legten gemäß ihrer Tradition Steine ab. Die Familie des polnischen Lkw-Fahrers gedachten seines Todes mit Blumen-Sträußen und Kerzen. Andere Angehörige stellten Fotos ihrer getöteten Liebsten auf oder gerahmte Briefe.

Es ist diese Vielfalt des Gedenkens, die so unterschiedlichen Zeichen der Anteilnahme und Trauer, die Astrid Passin, die Sprecherin der Hinterbliebenen des islamistischen Terroranschlags vom Breitscheidplatz, besonders beeindruckten. „Durch diese Symbole konnten wir unseren Schmerz ausdrücken und unsere Trauer verarbeiten“, sagt Passin.

Nun aber sind die Steine weg. Die Blumen und Kerzen auch. Und auch die Fotos und gerahmten Abschiedsbriefe. Einfach alles. Denn am vergangenen Wochenende wurde der Gedenkort für die Opfer des grausamsten islamistischen Terroranschlags in der Geschichte der Bundesrepublik aller Gegenstände, die den Schmerz und die Trauer der Hinterbliebenen erst greifbar machen, beraubt.

Wer die Kerzen und Blumen weggenommen hat, ist ein Rätsel

Was passiert ist? Das ist auch für Martin Germer, den Gemeindepfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ein Rätsel. Hinweise auf Vandalismus oder eine politische Tat seien nicht erkennbar – er könne das aber auch nicht ausschließen. „Wir haben den Gärtner gefragt, der sich um den Gedenkort kümmert, wir haben Polizisten gefragt, aber keiner weiß etwas“, sagt Germer. Er habe es immer als „sehr berührend“ empfunden, wenn Passanten oder Touristen an dem Gedenkort Zeichen der Anteilnahme niedergelegt hätten. „Jetzt ist das alles weg“, sagt Germer.

In den Tagen vor dem Wochenende, an dem alles verschwand, sei es sehr windig gewesen. Vielleicht seien Gegenstände weggeweht worden und dann habe jemand im Glauben, dass es Müll sein könnte, auch den Rest weggeschafft, sagt Germer. So richtig glaubt er daran aber wohl nicht. „Wenn es eine mutwillige Tat gewesen sein sollte, muss es die eines sehr verwirrten Menschen gewesen sein“, sagt Germer.

Senatsinnenverwaltung will sich um Aufklärung bemühen

Oliver Schruoffeneger kann das Rätsel um das verschwundene Gedenken vom Breitscheidplatz auch nicht aufklären. Der Grünen-Politiker ist als Stadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf auch für das Grünflächenamt und damit auch für die Pflege des Gedenkortes zuständig. Bereits kurz nach dem dritten Jahrestag – der Anschlag ereignete sich im Dezember 2016 – kamen dort Zeichen der Trauer abhanden. Eine Idee, wie derlei verhindert werden könnte, hat Schruoffeneger nicht. „Dem kann man nicht entgegen wirken“, sagt er.

Astrid Passin hat sich unterdessen an die Senatsverwaltung für Inneres gewandt. Die Behörde meldete sich umgehend zurück und sagte zu, sich um Aufklärung zu bemühen. Astrid Passin hofft, dass das gelingt. „Wir sind sehr traurig, wir sind auch empört. Viele empfinden das wie eine Schändung einer Grabstätte“, sagt Passin.