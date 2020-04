Daniel Brühl: „Es werden noch harte Zeiten auf uns zukommen“

Was machen Schauspieler, wenn sie von einer Pandemie um ihre Drehtage gebracht werden? Sie ziehen einen Gedichtband aus dem Regal, rezitieren Else Lasker-Schüler, stellen davon ein Video ins Internet und überreden Kollegen, es ihnen gleichzutun. Jedenfalls wenn sie Daniel Brühl heißen. Um Aufmerksamkeit für seinen Lieblingsbuchladen „Buchbox“ an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg zu generieren, hat der Berliner die Aktion „Poetry for Locals“ auf Instagram ins Leben gerufen. Das Feedback ist groß, seit Ostern sind schon viele kleine Quarantäne-Kunstwerke entstanden. So kann man Dunja Hayali zuhören, wie sie zu Vogelzwitschern ­Rilkes „Panther“ liest und Sabin Tambrea erinnert mit Paul Celan daran, dass mit „Corona“ in ferner Zeit einmal ein Sternbild gemeint war. Mitmachen darf jeder, der mit seinem Beitrag einen Lieblingsladen in seinem Kiez unterstützen möchte.

Herr Brühl, wie geht es Ihnen?

Daniel Brühl Das Leben ist kurz, die Stunden sind lang (lacht). Ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren, wenn man sich die Umstände so anschaut. Meine Familie ist gesund. Es ist für mich wichtig zu wissen, dass es auch meinen Eltern gut geht und das ist zum Glück der Fall. Und in Berlin können wir uns ja noch recht gut bewegen. Ich schaue natürlich immer auch nach Spanien – mein Bruder lebt noch immer in Barcelona –, wo die Situation noch viel härter ist. Der prächtige Frühling draußen lässt einen manchmal fast vergessen, was so los ist, draußen in der Welt. Aber natürlich sind es besondere Zeiten, und es wird sich zeigen, wie lange wir daran noch zu knabbern haben. Die Gesundheit ist das eine, aber dann gibt es ja noch die ökonomischen Konsequenzen.

Mit der „Bar Raval“ sind Sie auch Gastronom …

Ja, und auch wir kämpfen. Ich bin davon selbst betroffen. Wir haben Mitarbeiter, die wir jetzt unterstützen müssen. Und wir wissen nicht genau, wohin das noch führen wird. Momentan versuchen wir alles, um den Laden zu halten. Ich bin da auch im Austausch mit anderen Gastronomen. Da werden noch harte Zeiten auf uns zukommen. Man muss sich auf alles gefasst machen.

Mit „Poetry for Locals“ wollen Sie andere Kiezläden unterstützen. Ist das auch eine Beschäftigungstherapie, weil sonst gerade nicht viel zu tun ist?

Nein, eigentlich habe ich genug zu tun, weil ich mit meinem Regiedebüt, das hoffentlich bald losgehen wird, in den letzten Vorbereitungen bin. Ich hatte einfach die Idee, in diesem ganzen So­cial-Media-Gedöns, in dem es zu 80 Prozent sehr hohl zugeht, etwas mit Gehalt zu schaffen. Jetzt merke ich, dass das ­relativ viel Arbeit ist, weil ich so viele Beiträge geschickt bekomme. Es wird gerade mehr zu einer Beschäftigung als ich dachte. Aber es macht Spaß. Die Reaktionen von anderen Kollegen und Musikern, aber auch von Schriftstellern wie Daniel Kehlmann und Benedict Wells, sind großartig. Es ist schön zu sehen, dass Beiträge aus der ganzen Welt in verschiedenen Sprachen kommen. Mein Onkel, ein Hörspielregisseur, der auch ein Mentor von mir war, hat selbst ganz tolle Lyrik verfasst, und das hat mir ­heute mein Cousin geschickt. Das hat mich sehr gerührt. Das entwickelt sich sehr schön.

Sind Sie jemand, der sich im Normalfall wirklich zu Hause hinsetzt und Gedichte liest?

Ja, ab und an. In meinem Elternhaus bin ich früh damit in Kontakt gekommen. Von meiner Mutter mit spanischer, von meinem Vater mit deutscher Lyrik. Mein Vater hat mir früher jedes Jahr zu Weihnachten einen Gedichtband geschenkt. Lyrik hat bei uns zu Hause immer eine große Rolle gespielt. Sie vermag es, in ­aller Kürze einen sehr großen Effekt zu erzielen. Instagram ist nicht gerade die Plattform, wo man sich einen Dostojewski vorlesen sollte. Deshalb bin ich auf Lyrik gekommen. Aber es dürfen auch musikalische Beiträge sein. Die Menschen dürfen ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Sie haben sich in Ihrem ersten Beitrag für „Frühling“ von Else Lasker-Schüler entschieden. Warum?

Ich lese Else Lasker-Schüler einfach sehr gerne. Sie hat eine große expressive Kraft in ihren Gedichten, großartige Bilder, die den Schmerz behandeln. Ich bin auf den Frühling gegangen, weil ich als Startschuss für das Ganze etwas Lebensbejahendes wählen wollte. Sie ist eine der Lyrikerinnen, die mich schon mein ganzes Leben begleitet haben. Genau wie Gottfried Benn oder Paul Celan, die bei uns zu Hause ebenfalls rumschwirrten.

In Ihrem Post machen Sie auf die Buchhandlung „Buchbox“ an der Greifswalder Straße aufmerksam. Geht es bei der Aktion auch darum, Spenden zu sammeln?

Nein, es geht darum, auf kleine Kiez­läden aufmerksam zu machen und sie gerade jetzt zu unterstützen, statt der Einfachheit halber im Internet zu be­stellen. Wir möchten doch alle unsere Viertel am Leben erhalten, damit es, wenn der Spuk vorbei ist, noch so ist wie vorher. Mit alle den Geschäften, die wir so gerne mögen, die den Kiez zu dem machen, was er ist. Deshalb müssen es auf unserer Plattform auch nicht explizit Buchläden sein, die man unterstützt. Ich habe nicht den Anspruch, dass das die größte Lyrik-Plattform der Welt wird. Wenn es einen Minieffekt für diese Läden hätte, fände ich das schon sehr schön.

Braucht nicht auch die Filmbranche gerade Unterstützung? Dort gibt es ja auch gerade wenig Arbeit.

Auf jeden Fall. Meine erste Regiearbeit, also ein echtes Herzensprojekt, steht gerade in den Startlöchern. Und da geht es nicht nur um mich, sondern auch um all die Leute, die ich engagiert habe und die nicht wissen, ob sie in diesem Jahr überhaupt noch einmal arbeiten können. Ich bekomme von Seiten der Förderer und des Studios, in dem wir drehen wollen, gerade sehr viel Unterstützung. Ich bin optimistisch, dass wir das realisieren können.

Wann ist der Drehbeginn geplant?

Das kann ich bisher noch gar nicht sagen, weil wir noch hin und her überlegen. Auf ­jeden Fall noch in diesem Jahr. Es ist ein Kammerspiel mit wenigen Menschen an einem Ort, deshalb denke ich, dass das realistisch ist. Alle anderen Projekte, die ich hatte, stehen gerade auf Pause.