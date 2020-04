Auch während der Corona-Pandemie ist der Berlkönig jede Nacht unterwegs. Nur Partygäste sind schon seit Längerem nicht mehr an Bord. Statt vor allem junge Berliner zum nächsten Club oder zur nächsten Bar zu bringen, transportiert der Ridepooling-Dienst der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) aktuell Gesundheitspersonal vom und zum Einsatz in Berlins Krankenhäusern. Der reguläre Fahrdienst ist bereits seit Ende März eingestellt.

Die Corona-Krise und die Freude über die Sonderfahrten für Krankenpfleger und Ärzte haben in den Hintergrund rücken lassen, wie unklar die Zukunft des Berlkönigs ist. Die Folgen der Corona-Pandemie lassen es ungewisser denn je erscheinen, ob der Berlkönig in seiner bekannten Form nochmal in die Berliner Innenstadt zurückkehrt.

Der Ko-Betreiber, der Fahrdienst ViaVan, hatte ursprünglich angekündigt, den Berlkönig bis Ende April zu finanzieren. Die aktuellen Sonderfahrten sollen nach derzeitigem Stand noch bis 3. Mai andauern. Und dann?

Beteiligte halten sich bei Frage nach der Zukunft bedeckt

Über die Zeit danach werde man rechtzeitig informieren, sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu auf Anfrage. Einen neuen Stand gebe es bislang nicht. „Es ist selbstverständlich weiterhin unser Ziel, das Angebot nicht nur beizubehalten, sondern auszuweiten“, sagte Schwentu. Mehr wollte auch ViaVan nicht mitteilen. Auch die Senatsverkehrsverwaltung hält sich auf Nachfrage bei dem Thema bedeckt.

Lesen SIe auch: Die Prognose für den Patienten BerlKönig fällt schlecht aus

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Die Chancen für den Dienst dürften durch die Ausbreitung des Coronavirus nicht besser geworden sein. „Durch die Corona-Pandemie steht der gesamte öffentliche Nahverkehr unter extremem finanziellen Druck“, sagte Kristian Ronneburg, verkehrspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. In Zeiten knapper werdender öffentlicher Mittel gebe es wichtigere Investitionen im Nahverkehr. „Unsere Priorität ist, dass der neue Verkehrsvertrag mit der BVG ohne Abstriche auf der Angebotsseite geschlossen wird und wir das Berliner Taxigewerbe stärker unterstützen“, sagte er. „Danach reden wir über den Berlkönig.“ Das BVG-Angebot könnte „ein Opfer der Umstände“ werden, mutmaßte auch der grüne Verkehrspolitiker Harald Moritz. In der aktuellen Situation halte er es für problematisch, Finanzmittel für ein neues Projekt bereitzustellen, wenn zugleich im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) die Einnahmen wegbrechen.

Zubringerdienst von den Außenbezirken zur nächsten Bahnstation im Gespräch

Vom einstigen Plan, den Berlkönig über die gesamte Innenstadt oder gar das ganze Berliner Stadtgebiet auszurollen, ist nach Informationen der Berliner Morgenpost ohnehin nichts mehr übrig geblieben. ViaVan soll signalisiert haben, das Angebot dennoch gern weiterbetreiben zu wollen. Zufrieden wäre man offenbar damit, den Dienst mit Unterstützung des Landes nur in einem Teil der Stadt aufrechterhalten zu können. ViaVan soll dafür einen jährlichen Landeszuschuss im einstelligen Millionenbereich fordern, ist zu vernehmen.

Nur für welches Angebot genau? Auch darüber wird in der Koalition und mit den Betreibern ViaVan und BVG diskutiert. Im Gespräch ist ein Zubringerdienst von den Außenbezirken zur nächsten Bahnstation. ViaVans US-amerikanisches Mutterunternehmen Via bietet einen solchen Transportdienst etwa in Seattle an. Der künftige Berlkönig müsse die Lücken im Nahverkehrsnetz schließen und eine Zubringerfunktion erfüllen, erklärte Linke-Politiker Ronneburg. „Es muss ein Angebot werden, das sich an die richtet, die damit montags bis freitags zum nächsten Bahnhof oder zur nächsten Haltestelle auf dem Weg zur Arbeit kommen wollen.“ Die bequeme nächtliche Verbindung, um von der Party nach Hause zu fahren, dürfe es nicht mehr sein, fordert er.

Auch Vertreter der Opposition möchten an dem Angebot festhalten

Betrieben werden solle der Dienst am Stadtrand in Einfamilienhausgegenden, sagt Harald Moritz. Dort, wo heute noch verstärkt der Privat-Pkw genutzt wird. „Ich muss Menschen, die heute eher noch nicht Stammkunden der BVG sind, ein Angebot machen“, so der verkehrspolitische Sprecher der Grünen.

Auch Vertreter der Opposition möchten an dem Dienst festhalten. Der Berlkönig solle zu einer festen Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs weiterentwickelt werden, erklärte Verkehrspolitiker Henner Schmidt (FDP). „Den größten Nutzen hätte er in Tagesrandzeiten und in den Außenbezirken – dort also, wo es derzeit Lücken im ÖPNV-Angebot gibt.“ Sinnvoll sei eine Einbindung des Taxigewerbes bei der Leistung, so Schmidt weiter, „um bestehende Konflikte zu entschärfen“.

Coronavirus macht das Konzept des Berlkönig so gut wie unmöglich

Der aktuelle Nahverkehrsplan sieht die Erprobung App-basierter Rufbussysteme in Neukölln, Lichtenberg und Mahlsdorf vor. Sollte das Land Berlin diese Leistungen ausschreiben, könnte sich ViaVan mit dem Berlkönig darauf bewerben – wie alle anderen Anbieter auch. Dass ViaVan und BVG derzeit auf eigene Kosten den Berlkönig für das Gesundheitspersonal betreiben und damit für sich werben, helfe da nicht, sagte SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf. „Das bedeutet nicht, dass das ein Türöffner für Gegenleistungen durch das Land ist.“ Bei Berliner Zuschüssen bleibt Schopf insgesamt reserviert. „Eine finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes sehe ich nicht.“ Hinzu kommt ein akutes Problem: Das Coronavirus macht das Ridepooling-Konzept des Berlkönigs, bei dem sich verschiedene Personen eine Fahrt teilen, auch wegen der Abstandsregeln, vorerst so gut wie unmöglich.

Genaue Pläne für die Zukunft des Berlkönig soll es bislang ohnehin nicht geben, ist zu vernehmen. Weder ViaVan noch die Senatsverkehrsverwaltung hätten bislang konkrete Ideen vorgelegt. Die Corona-Krise soll dafür gesorgt haben, dass das Thema gerade wohl ganz auf Eis liege. „Es gibt aktuell niemanden, der das Projekt jetzt so richtig in die Hand nimmt“, sagte ein Beobachter.

Vor dem innovativen Ridepooling-Angebot der BVG stehen ungewisse Wochen, vielleicht Monate. Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Der Erlkönig“, auf die sich der Name des Ridepooling-Angebots bezieht, nimmt einen dramatischen Ausgang: Am Ende ist das Kind tot.