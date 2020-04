Obwohl viele Geschäfte wieder geöffnet haben sind nur wenige Menschen am Kurfürstendamm unterwegs.

Handel Am Wochenende weiter verhaltene Nachfrage im Berliner Handel

Berlin. Trotz vieler offener Geschäfte in der Corona-Krise ist es im Berliner Handel am Samstag vergleichsweise ruhig geblieben. Der große Ansturm auch auf Warenhäuser wie Karstadt und Kaufhof sowie auf das am Samstag erstmals wieder geöffnete KaDeWe blieb größtenteils aus.

Einzig vor den Saturn-Elektronikfachmärkten am Alexanderplatz sowie im Europacenter bildeten sich am Nachmittag längere Schlangen mit bis zu 100 Menschen, wie dpa-Reporter berichteten. Ähnlich sah es bei der Sporthandelskette Decathlon in Schöneweide aus, wo ebenfalls einige Dutzend Menschen anstanden.

Viele Geschäfte blieben aber auch am Samstag geschlossen. Auf der in gewöhnlichen Zeiten vor allem Samstags gut besuchten Einkaufsstraße Kurfürstendamm wirkte es vergleichsweise leer.

Seit Mittwoch können in Berlin Geschäfte wieder eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern öffnen. Allerdings dürfen die Betreiber nicht mehr als eine Person pro 20 Quadratmeter einlassen. Das gilt auch für die einzelnen Händler in Shoppingcentern.