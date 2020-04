Kriminalität Frauen schmieren Parolen an Haus in Rigaer Straße

Berlin. Drei Frauen sollen in Berlin-Friedrichshain eine Hauswand großflächig besprüht haben. Einer der Schriftzüge heißt laut Polizei "Antifa-Zone". An die Fassade in der Rigaer Straße seien am Freitagabend Parolen "in italienischer Sprache, sieben Meter breit und drei Meter hoch" geschmiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, die Frauen flüchteten.

Die mutmaßlichen Täterinnen, 31, 39 und 43 Jahre alt, wurden in der Samariterstraße festgenommen, gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Dabei habe sich eine Gruppe aus Schaulustigen "und auch Sympathisanten" gebildet. Ein 30-Jähriger soll versucht haben, einen Polizisten zu schlagen, wie die Beamten mitteilten. Er wurde gefesselt. Eine Alkoholkontrolle ergab knapp drei Promille.