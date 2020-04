Brandenburger Polizisten tragen Masken zum Schutz der Bürger

Potsdam. Polizisten sollen in Brandenburg zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus ab Montag Masken tragen. Die Bürger hätten einen Anspruch auf einen größtmöglichen Gesundheitsschutz, heißt es in einem Schreiben des Innenministeriums, das der dpa am Samstag vorlag. Deshalb gelte ab dem 27. April vorerst eine eingeschränkte Maskenpflicht für Polizisten in der Öffentlichkeit und mit Bürgerkontakt. Der Mund-Nasen-Schutz soll zum Beispiel getragen werden, wenn der gebotene Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann oder im Einsatz bei Versammlungen. In öffentlichen Bussen und Bahnen sowie in Geschäften gilt ab Montag für alle Brandenburger die Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken.

( dpa )