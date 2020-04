Schüler und Pendler demonstrieren gegen Grenzschließungen

Frankfurt (Oder). Die Demonstrationen polnischer Schüler und Pendler am Freitag in Frankfurt (Oder) sind störungsfrei verlaufen. Etwa 50 Menschen haben gegen die Schließung der polnischen Grenzen durch die Regierung in Warschau demonstriert, wie ein Sprecher der Polizei Fürstenwalde am Samstag sagte. Auf polnischer Seite hätten einige Menschen mehr an den Protesten teilgenommen, hieß es. Die Demonstration hat laut Polizeisprecher um 19 Uhr begonnen und sei nach einer Stunde beendet gewesen.

