Woidke will zügige Entscheidung vom Bund über Stasi-Archiv

Cottbus/Frankfurt (Oder). Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Entscheidung über den Standort des Stasi-Unterlagenarchivs in Brandenburg bei der Bundesregierung und fordert Tempo. "Wir sind der Meinung, dass es eine schnelle Entscheidung sein sollte", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. In Brandenburg ist noch offen, wo das Archiv seinen Sitz haben soll - in Frankfurt (Oder) am jetzigen Standort oder in der möglichen Alternative Cottbus. Beide Standorte kämen infrage, so Woidke. In den anderen Ost-Ländern steht bereits fest, welche Standorte für die Verringerung der Zahl der Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde geprüft werden.

