Ohne Anmeldung: Demonstration gegen Corona-Regeln

Berlin. Mit einer erneuten Demonstration wollen einige Gruppen und Einzelne am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen protestieren. Obwohl keine Demonstration offiziell bei der Polizei angemeldet ist, gibt es einen Aufruf im Internet für den Rosa-Luxemburg-Platz an der Volksbühne.

Schon an vergangenen Samstagen hatten einige hundert Menschen gegen die von ihnen befürchtete Einschränkung von Grundrechten demonstriert. Unter den Teilnehmern waren viele Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten. 260 Polizisten waren vor Ort. Wegen der Corona-Pandemie trugen viele von ihnen einen Mundschutz.

Die Polizei kündigte an, die Einhaltung der Abstandsregeln konsequent durchzusetzen. Man werde mit einer angemessenen Zahl von Beamten am Nachmittag am Rosa-Luxemburg-Platz sein und das Vorgehen an die Erfahrungen mit den Demonstrationen aus den vergangenen Wochen anpassen, kündigte eine Sprecherin am Freitag an. Erlaubt sind laut der Corona-Verordnung in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 20 Teilnehmern und ausreichend Abstand zwischen ihnen. Ohne Anmeldung ist derzeit eigentlich gar keine Kundgebung zulässig.

Im Internet wurden auch Aufrufe linker Gruppen veröffentlicht, die die Kundgebung von Rechtspopulisten und deren Sympathisanten scharf kritisierten und verhindern wollen.