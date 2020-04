Coronavirus in Berlin - 5532 bestätigte Infektionen mit Covid-19

Das Coronavirus breitet sich in Berlin nach wie vor aus. Bislang gibt es 5532 bestätigte Fälle.

Berlin. In unserem Newsticker halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und zu Covid-19 in Berlin und Brandenburg auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

+++ Freitag, 24.04.2020 +++

19.58 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 5532

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 5532 gestiegen. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend mit. 2730 Personen sind männlich, 2797 weiblich. 532 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 154 intensivmedizinisch. 113 Menschen sind bislang an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestoben. Zwei waren 40 bis 49 Jahre alt, acht weitere 50 bis 59 Jahre, zehn 60 bis 69, 27 waren 70 bis 79 Jahre alt und 66 waren 80 Jahre alt oder älter. 4412 Menschen haben die Infektion überstanden.

Auch heute sind die Daten wegen technischer Umstellungen in der Meldesoftware der Berliner Gesundheitsämter unvollständig.

Die Infektionen verteilen sich wie folgt auf die Bezirke:

Charlottenburg-Wilmersdorf: 646 (+0), 518 Genesene

Friedrichshain-Kreuzberg: 446 (+5), 392 Genesene

Lichtenberg: 208 (+4), 167 Genesene

Marzahn-Hellersdorf: 262 (+12), 181 Genesene

Mitte: 826 (+3), 488 Genesene

Neukölln: 585 (+0), 488 Genesene

Pankow: 583 (+9), 435 Genesene

Reinickendorf: 436 (+2), 324 Genesene

Spandau: 227 (+7), 171 Genesene

Steglitz-Zehlendorf: 459 (+3), 383 Genesene

Tempelhof-Schöneberg: 566 (+6), 457 Genesene

Treptow-Köpenick: 288 (+5), 236 Genesene

