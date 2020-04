Kasupke sagt ...

Jeistaspiele ohne Zuschaua im Stadion kann ick mir nich so richtich vorstelln. Aba inna Bundeslija jeht’s ja nich nur darum, det der Ball, sondan vor allem det der Rubel rollt. Damit die abstrusen Milljonen-Jehälta für Spiela jezahlt wern, die denn in eijenen Charter-Jets einjeflogen und in Luxushotels einquartiert wern, während der Fußball-Fan noch nich ma zum Familljenjeburtstach fahrn darf. Und denn jibs ooch noch exklusive Corona-Tests für die Spiela, während ansonsten noch nich ma jenuch Tests fürt Pflejepersonal da sind… Stößt det nur mir saua uff?