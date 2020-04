So protestiert „Fridays for Future“ im Livestream

Offiziell sollte der Live-Stream der Online-Demonstration am Freitag um 12 Uhr mittags starten. Aber auch 12.22 Uhr war auf der Seite noch immer die Störungsmeldung zu sehen anstatt der Beginn der Live-Übertragung. Dafür entschieden sich die Veranstalter zur Flucht nach vorn: „Unser Stream ist immer noch besser, als die letzen Jahre der Klimapolitik der Regierung.“ Als es dann kurz darauf losging, konnte sich die Moderatorin Pauline Daemgen vor Freude kaum halten: „Momentan haben wir 19.000 Zuschauer und sind schon damit die weltgrößte Demonstration, die nur im Netz stattfindet.“

Es werden noch über 100.000 Zuschauer werden in den kommenden zwei Stunden, und man muss das anerkennen, trotz der gravierenden Probleme, die das durchweg junge Team mit der Technik hatte. Sie haben gezeigt, dass trotz Corona-Regeln eine Massenveranstaltung plan- und durchführbar ist. Im Vorfeld mussten sie zusichern, dass nur maximal 20 Demonstranten vor Ort sind, doch da wussten sie noch nichts vom starken Wind auf dem Platz vor dem Reichstag, der immer wieder ihre ausgelegten Plakate aus der ganzen Republik wegwehte.

Und sie ahnten nicht, dass während sie ihre Reden halten würden, direkt neben ihnen Rasenmäher auf der lautesten Stufe arbeiten sollten. Kein Wunder, dass die Übergänge zwischen den Beiträgen selten klappten und die Moderation beginnen würde mit: „Hallo, kann man mich hören? Geht es schon los?“

Klimaforscher können Corona-Krise etwas Positives abgewinnen

Das Programm war ähnlich ambitioniert wie das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, das sich die Bewegung vorgenommen hat. Der Sänger Clueso stellte seine neue Single live aus seiner Wohnung vor, es gab Live-Gespräche mit Klimaforscherinnen und Klimaforschern, die zu den wenigen Menschen gehören, die der Virus-Krise etwas Positives abgewinnen können. Und irgendwann interviewte die Schauspielerin Katja Riemann live am Telefon einen jungen Aktivisten.

Als sie eigentlich schon abmoderiert war, hat jemand vergessen, ihr Mikro abzustellen. Und so hörten die 100.000 Live-Zuschauer: „Das war ja schrecklich anstrengend!“ Das alles war so herrlich hemdsärmelig zusammengeschustert, dass es nicht wundert, dass der letzte Beitrag aus Neuruppin in Brandenburg kommen sollte. Die Begeisterung dieser beiden unbekannten Klimaaktivisten ist ehrlich, und um nichts anderes geht es.