Berlin. In Berlins Behörden soll demnächst wieder die Hälfte der Mitarbeiter in den Amtsräumen erscheinen. Diese allgemeine Vorgabe hat der für das Landespersonal zuständige Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) für den Öffentlichen Dienst formuliert, um die Verwaltung analog zum öffentlichen Leben auch in der Corona-Krise wieder hochzufahren.

Der gegen die Pandemie Mitte März verhängte „Lockdown“ sah vor, dass nur 20 Prozent der Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen Präsenz zeigen sollten. Dadurch können die Behörden ihre Dienstleistungen nur eingeschränkt anbieten. Nun soll gleichzeitig der Gesundheitsschutz der Landesbediensteten gewährleistet, aber auch die Arbeitsfähigkeit der Ämter gesichert werden.

Bürgerdienste sind noch auf ein Minimum reduziert, die Amtsgebäude für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer unbedingt seinen Ausweis verlängern muss oder einen anderen Service etwa von Bürgerämtern braucht, muss sein Anliegen zunächst telefonisch oder per Mail in der Behörde vortragen. Dann gibt es gegebenenfalls einen persönlichen Termin. Spontane Besuche sind nicht möglich. Und auch das vor der Krise ausgegebene Ziel, dass jeder innerhalb von zwei Wochen im Bürgeramt vorsprechen können sollte, wird vorerst nicht erreicht werden. Auch die Kfz-Zulassungsstelle nimmt erst in den nächsten Tagen den Betrieb wieder auf.

Bürger sollen sich über die Nummer 115 informieren

Entlastet hatten sich die Behörden mit pauschalen Genehmigungen. So wurde der Berlin-Pass für sozial Bedürftige ebenso für alle bis zum 30. Juni verlängert wie die Vignetten für das Anwohnerparken. Wer wissen will, was derzeit in Sachen Bürgerdienste machbar ist, solle sich auf der Internet-Seite www.berlin.de oder unter der zentralen Behördentelefonnummer 115 informieren, heißt es aus dem Senat. Dort sei aktuell bekannt, wer welche Dienste anbiete.

Die Opposition sieht es kritisch, dass sich die Staatsdiener zuletzt so stark zurückgezogen hatten. Aus ihrer Sicht habe das Handeln der Behörden einen „faden Beigeschmack“, sagte die Haushaltsexpertin der FDP Sibylle Meister. Man könne ja wohl schlecht sagen, „ich kann gerade den Personalausweis nicht verlängern, da setze ich mal das Gesetz aus“, so Meister.

Anders als viele Beschäftigte in privaten Unternehmen sei die Verwaltung nicht von Kurzarbeit betroffen. „Aber viele waren wohl der Meinung, es gebe ein Arbeitsverbot“, sagte die Liberale. Zumal die Raumsituation in vielen Dienststellen vergleichsweise luxuriös sei, auch weil viele Bezirksämter in der Vergangenheit gegenüber den Haushaltspolitikern „auf Einzelbüros gedrängt“ hätten.

Finanzsenator Matthias Kollatz kontert der Kritik

Der Finanzsenator konterte die Kritik. Der „Standardfall der artgerechten Beamtenhaltung in Berlin“ sei das Doppelzimmer, sagte Kollatz und muss sich für diese Wortwahl vom Beamtenbund „mangelnden Respekt“ vorhalten lassen. Aber bei zwei Plätzen pro Raum könne gut jeder zweite auch ins Büro kommen, wer im Homeoffice arbeiten könne, der sollte das weiter machen. Dass die Verwaltung heruntergefahren worden war, sei aber richtig gewesen, sagte Kollatz. Es wäre ein „falsches Signal, vieles in der Stadt zu schließen und die Verwaltung auszunehmen: Stay at home war die Logik, die musste auch für die Verwaltung gelten und nicht nur für die anderen.“

Detaillierte Vorgaben, wer wann wo wie lange wieder antreten muss, kann es aber nicht geben für die 100.000 direkten Mitarbeiter von Senat und Bezirken. Dazu sind die Tätigkeiten und räumlichen Gegebenheiten zu unterschiedlich. Überall wird aber geprüft, ob Plexiglasscheiben Schutz bieten können oder ob Counter umgestellt werden müssten.

Personalvertreter wollen eine „Gefährdungsanalyse“

Die Personalvertreter drängen darauf, dass es für jeden Arbeitsplatz eine „Gefährdungsanalyse“ geben muss. Daniela Ortmann, Vorsitzende des Hauptpersonalrats, sieht hier immer noch „eine Schwachstelle“. Sie vermisst auch eine Handreichung der Gesundheitsverwaltung für die Dienststellen. Wie viel Desinfektionsmittel wird pro Quadratmeter gebraucht, wie viele Handschuhe werden pro Person benötigt und so weiter. „Der Schutz der Beschäftigten geht vor Schnelligkeit“, sagte Ortmann. Notfalls dauere es eben eine Woche länger, bis der Betrieb sich wieder normalisiere.

In allen Behörden sind derzeit Sicherheitsingenieure und Betriebsärzte dabei, die einzelnen Arbeitsplätze zu überprüfen. „Es macht ja einen Unterschied, ob einer im Doppelbüro sitzt oder er sich in einer Kolonne des Grünflächenamtes mit 20 Kollegen Arbeitsgeräte teilt oder als Sozialarbeiter Familien besucht“, beschrieb Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) das Spektrum. Deswegen mache es auch Sinn, die Details dezentral zu regeln.

Gespräche über Maskenpflicht im Dienstgebäude

Im Rat der Bürgermeister wurde am Donnerstag auch über eine Maskenpflicht für Dienstgebäude gesprochen. Eine Mehrheit war aber dagegen, solange man im Einzelhandel ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen dürfe. Das könnte sich also ändern, wenn der Senat womöglich am Dienstag die Auflagen für das Einkaufen verschärft. Für die eigenen Mitarbeiter bauen die Behördenchefs vor. So hat der Finanzsenator für 10.000 Euro Schutzmasken bestellt.

Fieberhaft haben die Behörden seit dem Ausbruch der Krise versucht, ihre digitale Infrastruktur zu verbessern und mehr Beamten und Angestellten Homeoffice zu ermöglichen. Wobei längst nicht alle Mitarbeiter, die nicht in ihrem Büro sitzen könnten, über Computernetzwerke angeschlossen werden müssten. Manche hätten sich einfach analoge Akten mitgenommen, sagte Innenstaatssekretärin Sabine Smentek.

Sie ist auch für IT im Senat verantwortlich. Elf Prozent der 100.000 Landesdiener verfügen nach ihren Worten über ein dienstliches Tablet oder einen Laptop. Man habe weitere Geräte bestellt, aber ein tragbarer Computer koste mehr als ein stationärer Rechner. Um den Zugang zum Landesnetz und damit zu den elektronischen Unterlagen zu erleichtern, habe sie 10.000 zusätzliche Leitungen bei der Telekom beantragt. Bisher gebe es 2000 Zugangskanäle.

Man habe sich für ein den Datenschutzregeln entsprechendes Videokonferenzsystem entschieden. Dort soll es bald 750 Lizenzen für die Anmelder solcher Online-Treffen geben, die dann eine beliebige Anzahl von Kollegen einladen können. „Es wird weiter Einschränkungen geben, aber es werden weniger sein“, bilanzierte die Staatssekretärin.

Baubranche klagt über schlechte Erreichbarkeit

Besonders die Baubranche leidet unter der eingeschränkten Arbeitsfähigkeit der Behörden. Der Bauindustrieverband Ost beklagt die „schlechte Erreichbarkeit der Ansprechpartner in den Bauämtern“. Hauptgeschäftsführer Robert Momberg wies darauf hin, dass Arbeitskräfte- und Personalmangel die Bauabläufe verzögerten. Daher sei eine Verlängerung der Bauzeiten essenziell, außerdem müssten Abschlags- oder Schlussrechnungen fristgerecht bezahlt werden. Dass Beschäftigte in Heimarbeit seien, sei „keine hinreichende Begründung für ausbleibende Zahlungen“, so Momberg.

Gerade für die Bauämter ist Homeoffice aber nicht immer möglich. Große Architekturpläne digital zu bearbeiten sprenge oft die Möglichkeiten der Laptops und der heimischen W-Lan-Netze, sagte Smentek. Darum sei es wünschenswert, wenn die Bauamtsmitarbeiter eher wieder in ihre Büros zurückkehrten als andere Berufsgruppen. Was aber wohl absehbar nicht möglich sein werde, sind all solche Aktivitäten, die persönliche Treffen und Absprachen erforderlich machten, um eine Lösung zu finden. „Das funktioniert nicht“, sagte Smentek.