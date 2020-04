Berlin: Trotz hoher Strafen - Mehr Raser auf Straßen unterwegs

Freitag, 13 Uhr, auf der Autobahn A100 in Charlottenburg: Ein Porsche rast mit 199 Kilometern pro Stunde in Richtung Seestraße. Erlaubt ist an dieser Stelle nur Tempo 80. Wenige Kilometer weiter lieferten sich am Montag zwei Mercedes ein Rennen mit 185 km/h . Und am Sonntag endete auf der A113 in Richtung Schönefeld eine solche Raserei mit einem Unfall. Ein 21 Jahre alter Mercedesfahrer rammte den Renault einer 51-Jährigen, die mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Meldungen wie diese gibt die Berliner Polizei in jüngster Zeit fast täglich heraus. Es scheint, als würden Raser Berlins Straßen derzeit unsicherer denn je machen. Und tatsächlich: Zwischen 9. März und 12. April 2020 registrierte die Berliner Polizei 92 verbotene Kraftfahrzeugrennen. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 36. Somit gibt es also fast eine Verdreifachung der Zahlen. Nach einem „BZ“-Bericht wurden bei der Amtsanwaltschaft im ersten Quartal 2020 insgesamt 175 solcher Verfahren geführt – ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (155). Die Polizei spricht sogar von einer Verdoppelung der Strafanzeigen, ohne allerdings absolute Zahlen nennen zu können.

„Fast alle anderen Delikte mit Bezug zum Straßenverkehr – einschließlich der Verkehrsunfallzahlen – sind dagegen rückläufig“, sagt Polizeisprecher Michael Kokert. Letzteres könne „mit dem deutlich verringerten Verkehrsaufkommen in Zeiten der Covid-19-Pandemie in Verbindung stehen“. Die vermehrten Strafanzeigen wegen Rasens seien damit allerdings „vermutlich nicht in Verbindung zu bringen“. Belastbare Erkenntnisse, dass sich mehr potenzielle Raser durch die leeren Straßen animiert fühlen, gebe es nicht.

Ein verbotenes Autorennen geht auch allein

Das sei eher auf eine andere negative Entwicklung zurückzuführen, so der Sprecher weiter. Denn zunehmend würden Fahrer versuchen, sich einer „beabsichtigten polizeilichen Kontrolle mit hohen Geschwindigkeiten durch Flucht zu entziehen“. Auch das wird als sogenanntes Alleinrennen als verbotenes Kraftfahrzeugrennen gewertet.

Der jüngste solcher Fälle trug sich nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Lichterfelde zu. Ein Fahrer wendete seinen Smart vor einer Kontrolle und fuhr davon. Dabei beschleunigte er im verkehrsberuhigten Bereich um den Oberhofer Platz auf bis zu 90 Stundenkilometer und war in einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Er stoppte weder an Kreuzungen, noch achtete er auf irgendwelche Vorfahrtsregeln. Der 32-Jährige wurde gefasst und angezeigt, sein Führerschein und Wagen wurden beschlagnahmt.

Eine weitere mögliche Erklärung für den Anstieg ist dem Vernehmen nach auch, dass die Polizei einfach mehr Raser feststellt. Denn durch die Corona-Maßnahmen sind derzeit mehr Streifenwagen unterwegs, und viele sonstigen Einsätze fallen nicht an.

Rasen ist seit Oktober 2017 eine Straftat

Das „verbotene Kraftfahrzeugrennen“, allein oder zu zweit, ist ein relativ neuer Straftatbestand. Geregelt wird er in Paragraf 315d des Strafgesetzbuches, der seit Oktober 2017 gilt. Seitdem ist Rasen keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Hintergrund war der Fall der sogenannten Kudamm-Raser von Februar 2016, der noch heute die Gerichte beschäftigt.

Bei Verstößen gegen Paragraf 315d drohen bis zu zwei Jahre Gefängnis oder hohe Geldstrafen. Wird ein Mensch fahrlässig gefährdet oder kommt sogar jemand zu Tode, können daraus auch fünf bis zehn Jahre Haft werden. Raser scheint das jedoch nicht zu beeindrucken. „Insgesamt muss leider konstatiert werden, dass aus der relativ neuen Strafnorm noch kein spürbarer Abschreckungseffekt resultiert“, sagt Kokert.

Klar ist, dass der neue Paragraf in Berlin zunehmend häufiger Anwendung findet. So wurden 2018 insgesamt 279 solcher Fälle angezeigt, 2019 waren es schon 362 – ein Plus von 30 Prozent. Außerdem wurden mehr Fahrzeuge und Führerscheine beschlagnahmt. So wurden 2018 insgesamt 164 Rasern der Wagen und 130 die Fahrerlaubnis genommen. 2019 waren es 186 Autos und 197 Führerscheine.

86 entsprechende Unfälle in den vergangenen zwei Jahren

Auch die Zahl der durch Rasen verursachten Unfälle stieg von 40 auf 46. Tote gab es dadurch 2019 nicht, 2018 starben allerdings zwei Menschen. Daneben wurden in beiden Jahren 17 Personen schwer verletzt. Auf fast 200 Berliner Straßen wurde laut Polizei im vergangenen Jahr gerast. Besonders betroffen waren dabei die A100, der Tunnel Tiergarten, die Kantstraße in Charlottenburg, die Pankower Allee in Reinickendorf und die Kreuzberger Hasenheide.