Dürre und Corona: Pankower sollen beim Gießen Abstand halten

Berlin. Gerade einmal zwei Liter Regen pro Quadratmeter versickerten im Berliner Boden in diesem April – und noch immer ist kein Regen in Sicht, der die Stadtnatur von den Strapazen der Dürre entlasten könnte. Nun schlägt das Bezirksamt Pankow Alarm und bittet Bürger um Hilfe beim Gießen der Straßenbäume. Denn gerade jetzt, da viele Gehölze durch die beiden vergangenen, viel zu trockenen Sommer vorgeschädigt sind, könne die Trockenheit schwerwiegende Folgen haben.

Zwar sind in Pankow auch professionelle Pfleger im Einsatz. Doch die Firmen seien bereits mit der Wässerung von Straßenbäumen und Grünanlagen ausgelastet, warnt Stadtrat Volllrad Kuhn (Grüne). „Sie müssen sich bei den insgesamt über 90.000 Bäumen im Bezirk vor allem auf die besonders gefährdeten Jungbäume konzentrieren.“ Von der Hilfe der Pankower beim Gießen könnte es abhängen, ob angeschlagene Straßenbäume in den Kiezen noch zu retten sind. Wer mit Eimern in Aktion tritt, muss allerdings auch beim Wässern darauf achten, den Mindestabstand wegen des Coronavirus einzuhalten. Die Idee einer Menschenkette zum Weiterreichen von Eimern entfällt also.

Gießaktion in Pankow: Jeder Baum braucht täglich 20 bis 40 Liter Wasser

Optimal wäre eine tägliche Versorgung mit zwei bis vier Eimern (20 bis 40 Liter) Wasser pro Baum, nennt Kuhn, der für Straßen- und Grünflächen verantwortlich zeichnet, das richtige Maß. Gerade im Frühjahr bräuchten die Bäume ausreichend Feuchtigkeit, um austreiben zu können.

Weil sich die Dürreperioden in den letzten Jahren häufen, will die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus nicht mehr allein auf ehrenamtliche Hilfe der Bürger setzen. Sie fordert nun die Einführung eines berlinweiten Sommerdienstes, um regelmäßig die Berliner Bäume zu bewässern – als Gegenstück zum Winterdienst, der gegen Eis und Schnee im Einsatz ist.

Wie stark sich Trockenheit auf die Gesundheit von Bäumen auswirkt, zeigt eine Zwischenbilanz, die der Senat für das Jahr 2019 vorlegte. So mussten die zwölf Bezirke 3300 Bäume fällen, die der Dauerbelastung aus Hitze, Schmutz und Hundefäkalien nicht mehr standgehalten hätten. Erst langsam kommt die Aufforstung in Gang.