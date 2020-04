Berliner Feuerwehr: Sanitäter sollen nun professionelle Masken tragen

Berlin. Fast zwei Monate, nachdem in Berlin die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden ist, verfügen die Rettungssanitäter der Berliner Feuerwehr nun über professionelle Masken der von Experten empfohlenen Schutzklasse FFP2, die sie vor Corona-Ansteckungen durch Patienten bewahren können. „Ab sofort werden FFP2-Masken als generelles Schutzniveau von Einsatzkräften bei jedem Patientenkontakt vorgeschrieben“, heißt es in einer internen Lageinformation der Berliner Feuerwehr, die der Berliner Morgenpost vorliegt.

Zunächst trugen Sanitäter gar keinen Infektionsschutz

Nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie trugen Rettungssanitäter bei Notfalleinsätzen standardmäßig zunächst gar keinen Infektionsschutz. Auf den Einsatzwagen führten sie zwar die professionellen und für den Eigenschutz vorgesehenen FFP2-Masken mit sich. Die Sanitäter sollten diese aber nur anlegen, wenn bei Patienten der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestand. Der Grund für die zunächst nicht erlassene Masken-Pflicht: Die Feuerwehr hatte – wie andere Behörden auch – zu wenige Masken vorrätig. Bei einem standardmäßigen Einsatz wäre der Bestand schnell aufgebraucht gewesen.

Später ordnete die Behördenleitung für den Kontakt mit Patienten das Tragen eines sogenannten Mund-Nasen-Schutzes (MNS) an. Dieser schützt nach Ansicht der meisten Experten allerdings zwar andere Personen – nicht aber die Träger selbst. Die Feuerwehr hatte ihren Mitarbeitern das Tragen dennoch empfohlen, mit der Begründung, dass eine korrekt angelegte MNS-Maske sogar einen besseren Schutz biete als eine schlecht sitzende FFP2-Maske.

Masken-Vorrat wohl aufgefüllt

Mit der Anordnung zum Tragen der FFP2-Masken hat die Berliner Behördenleitung ihre Weisungen nun erneut geändert. Grund dürften keine neuen Erkenntnisse zur Schutzwirkung der unterschiedlichen Maskentypen MNS und FFP2 sein sein, sondern der inzwischen offenbar aufgefüllte Vorrat an professionellen Masken.

Schutzmasken gelten seit Ausbruch der Pandemie als Mangelressource. Erst in den vergangenen Wochen und Tagen gelang es, die Vorräte durch Importe aus anderen Ländern aufzufüllen. Die Feuerwehr hatte dennoch zunächst versichert, über ausreichende Vorräte zu verfügen.

Umstellung auf FFP2-Masken von Gewerkschaft begrüßt

Die von der Feuerwehr als „Taktikwechsel“ bezeichnete Umstellung von Mund-Nasen-Schutz auf FFP2-Masken wurde von der auch für die Feuerwehr zuständigen Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt. Die Feuerwehr reagiere damit auf die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Personen mit Corona infiziert sein können, ohne Symptome zu zeigen. Dadurch seien die Sanitäter bei Kontakten mit Patienten stets einem Infektionsrisiko ausgesetzt.

Die Erkrankungen würden zwar oft milde verlaufen, aber infizierte Sanitäter müssten dennoch in Quarantäne genommen werden. „Ausfälle bei der Feuerwehr können wir uns aber nicht leisten“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Die Behördenleitung müsse nun sicherstellen, dass es genügend Nachschub an Schutzausrüstung gebe.

Mit Stand vom Donnerstag dieser Woche waren fünf Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr an Covid-19 erkrankt. 78 weitere Beschäftigte befanden sich in einer freiwilligen oder in einer von einem Amtsarzt angeordneten Quarantäne oder häuslichen Isolation. Zwölf Feuerwehrleute waren nach einer zwischenzeitlichen Erkrankung wieder genesen. Seit dem Bekanntwerden des ersten Covid-19 Falls in Berlin am 1. März führte die Feuerwehr 407 Transporte von Patienten durch, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden waren.