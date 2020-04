Maskenpflicht wegen Corona: Berlin verteilt 90.000 Stück

Berlin verteilt 90.000 Schutzmasken. Die erste Charge soll am Montag an die Bezirke gehen.

Zur Einhaltung der Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr verteilt das Land Berlin in der kommenden Woche 90.000 Masken an die Bürger, teilte Senatssprecherin Melanie Reinsch mit. „Diese sollen am Montag angeliefert werden und dann an die Bezirke verteilt und ausgegeben werden.“ Bei den Masken handele es sich nicht um medizinische Masken, sondern um einen Mund- und Nasenschutz aus Stoff, der sich waschen lässt.

Maskenpflicht: Ab Montag Mittag soll der Mundschutz ausgegeben werden

Die Masken sollen in zwei Chargen in Berlin eintreffen. Die erste Lieferung sei für Montag vorgesehen, dann gehen die Masken an die Bezirke. „Das wird voraussichtlich ab mittags passieren.“ Die zweite Lieferung sei für kommende Woche Donnerstag geplant. „Diese Verteilung wird aufgrund des Feiertags voraussichtlich dann am Montag (4. Mai) erfolgen“, teilte die Senatssprecherin mit. Die Bezirke seien darüber von der Senatskanzlei informiert worden.

Tatsächlich traf die Information bei den Bezirken erst am Freitagnachmittag ein. Davor sei gar nicht intern kommuniziert worden, dass die Bezirke überhaupt Masken verteilen sollten, hieß es aus verschiedenen Bezirksämtern. Etwas kurzfristig, lautete die Kritik. „Wir müssen jetzt überlegen, wie wir die Masken verteilen“, sagte Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD). Eine Ausgabe sei an allen drei Rathausstandorten im Bezirk geplant. „Die Masken sind vorrangig für die Besucher der Rathäuser gedacht, aber auch wer eine für den ÖPNV braucht, kann sich diese hier abholen, solange der Vorrat reicht.“