Berlins Justizsenator Behrendt: „Gastronomie zu öffnen, wäre unverantwortlich“

Berlin. Die Corona-Krise betrifft alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens. Auch die Justiz, die trotz Einschränkungen den Rechtsstaat sichern muss. Wie das gelingt und welche Wege aus der aktuellen Situation führen könnten, um wieder zurück in die Normalität zu finden, darüber sprach die Berliner Morgenpost mit dem Senator für Justiz und Verbraucherschutz, Dirk Behrendt (Grüne).

Herr Behrendt, das Virus hat die Stadt fest im Griff – auch die Justiz. Gefährden die Einschränkungen den Rechtsstaat?

Dirk Behrendt: Wir waren uns von Anfang mit den Gerichtspräsidenten einig, dass die Justiz nicht auf null herunterfahren kann. Der Rechtsstaat muss sich besonders in der Krise bewähren, deswegen ist kein Gericht vollständig geschlossen worden und es wurden notwendige Entscheidungen getroffen. Angefangen von Gewaltschutzverfahren, bis hin zu Mietrechtsstreitigkeiten, damit Vermieter die Krise nicht nutzen, um Rechte der Mieter zu umgehen. Auch die Überprüfung der beschlossenen Corona-Einschränkungen war möglich. Das ist ja auch passiert.

Drohen nicht Verjährungsfristen abzulaufen oder Untersuchungsgefangene entlassen zu werden, weil Verfahren unzumutbar in die Länge gezogen werden?

Lange Strafverfahren konnten bislang nur kurz unterbrochen werden, ja. Aber das hat der Bundesgesetzgeber geändert, damit Prozesse nicht platzen. Jetzt können Prozesse bis zu drei Monate unterbrochen werden, das wenden wir am Landgericht in Moabit auch an. Da muss man immer wieder abwägen, wenn die Menschen in Untersuchungshaft sitzen. Untersuchungshäftlinge gelten schließlich als unschuldig. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Gericht irgendwann jemanden entlässt, weil es aus Sicht des Gerichts hätte schneller gehen können. Bisher ist das aber in Berlin aufgrund der Epidemie nicht passiert.

Justisenator Dirk Behrendt (Grüne).

Foto: Reto Klar / Funke Fotoservices

Und die Verjährung?

Gerade bei den kurzen Verjährungsfristen im Bußgeldbereich ist es nicht gänzlich auszuschließen, dass in dieser Notsituation etwas verjährt. Aber zum Beispiel bei Verkehrsordnungswidrigkeiten würde ich sagen, ist es in diesen besonderen Zeiten hinzunehmen, wenn Einzelfälle nicht bis ins Letzte zu verfolgen sind. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, die Pandemie zu bekämpfen und gleichzeitig volle Last zu fahren. Da bewegen wir uns auf einem schmalen Grat der Abwägung. Im Strafrecht sind wir gerade dabei, die Staatsanwaltschaften weiter hochzufahren, das geht dort mit Einzelbüros auch gut.

Wie sieht es denn bei den Strafgerichten aus? Da treffen ja oft viele Menschen auf engem Raum zusammen.

Es ist eine große Herausforderung, wie wir in der näheren Zukunft corona-gerechte Verfahren durchführen. Gerade im Strafrecht gibt es bis zu fünf Richter, die, wenn man die Abstandsregeln befolgen will, knapp oder gar nicht auf die Richterbank passen. Dann haben wir die Situation, dass Dolmetscher übersetzen müssen, ohne dass sie anderen Personen zu nahe kommen. Auch die Frage, wie sich die Rechtsanwälte unter Einhaltung der Abstandsregel mit ihren Mandanten austauschen können, ist schwierig. Es sind ja vertrauliche Gespräche. Das Gute ist, dass wir zum Teil große Gerichtssäle haben. Zum Teil benötigen wir, wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, Plexiglas-Abgrenzungen, die wir in Zukunft verstärkt an den Gerichten nutzen werden.

Spürt die Justiz schon erste Veränderungen bei der Art der Verfahren durch die Einschränkungen?

Wir wissen, dass der gesamte Bereich der Straßenkriminalität, der Wohnungseinbrüche, aber auch der Sexualdelikte außerhalb des eigenen Haushalts ganz deutlich zurückgegangen ist, zum Teil um bis zu 60 Prozent. Es gibt aber neue Formen, zum Beispiel Betrugsfälle im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen und entsprechend angepasste Varianten des Enkel-Trick-Betruges. Im Zivilbereich haben wir schon in den vergangenen Jahren einen Rückgang verzeichnet, das ist jetzt noch einmal mehr geworden. Aber wir können noch nicht einschätzen, ob das dauerhaft so ist oder ob die Klagen nach der Krise nachgeholt werden, zum Beispiel bei Mietstreitigkeiten. Bei der häuslichen Gewalt gehen wir von einer Steigerung aus. Aber da wird vieles noch im Verborgenen liegen, gerade bei der Gewalt gegen Kinder, die derzeit nicht – zum Beispiel durch Lehrer – angezeigt werden kann.

Der Senat hat gerade erste Lockerungen der Einschränkungen beschlossen. Dennoch bleiben Grundrechte eingeschränkt. Haben Sie Bauchschmerzen, wenn Sie an die Tiefe der Grundrechtseinschränkungen denken?

Die Bauchschmerzen habe ich schon im März gehabt. Da haben wir schnell die erste Corona-Verordnung beschlossen. Schon damals war es mir wichtig, dass es in Berlin – anders als in anderen Bundesländern – kein generelles Versammlungsverbot gibt. Im Ergebnis haben wir Versammlungen von bis zu 20 Personen ermöglicht. Ich bin froh, dass wir nun weiter zur Versammlungsfreiheit zurückkehren und ab 4. Mai Versammlungen ohne Genehmigung bis 50 Personen zulassen. Schließlich ist die Versammlungsfreiheit für unsere Demokratie unabdingbar. Ich kann mir künftig auch eine weitere Erhöhung der Teilnehmerzahl vorstellen, wenn sich das bewährt.

Auch die Religionsfreiheit bleibt eingeschränkt?

Gerade zu Ostern und Pessach war es für viele religiöse Menschen eine massive Einschränkung, dass es keine Gottesdienste gab. Mir ist deshalb wichtig, nicht nur die Wirtschaft wieder hochzufahren, sondern auch andere Freiheitsrechte wieder zu gewähren. Gerade in dieser Krisensituation können Religionsgemeinschaften Trost und Orientierung geben. Deswegen bin ich froh, dass ab Anfang Mai wieder Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern möglich sind. Das ist auch ein wichtiges Signal an die Muslime in der Stadt, für die gerade der Fastenmonat Ramadan beginnt.

Menschen im Volkspark Wilmersdorf

Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Die allermeisten Berliner haben sich in den vergangenen Wochen an die Beschränkungen gehalten. Sind Sie selbst erschrocken darüber, wie leicht es offenbar ist, Grundrechte, die teilweise über Hunderte Jahre erkämpft wurden und verfassungsrechtlich geschützt sind, wieder abzugeben?

Die Berlinerinnen und Berliner haben eine große Bereitschaft, den Einschränkungen zu folgen, weil sie die Situation in Italien, Frankreich und Spanien jeden Tag im Fernsehen sehen können. Sie wissen sehr konkret, was uns droht und welches Infektionsrisiko herrscht. Deshalb sind die Berlinerinnen und Berliner auch in großer Sorge um ihre Angehörigen.

Aber wie lange lässt sich so etwas wirtschaftlich und psychologisch in einer Stadt wie Berlin durchhalten?

Wichtig ist, dass wir jetzt erst einmal die Ziele erreicht haben, die Zahl der Neuinfektionen zu senken und die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das Virus ist aber nicht aus der Welt. In Zukunft muss immer wieder überprüft werden, ob die Maßnahmen weiter wirksam sind. Oder ob wir bei wieder stark steigenden Zahlen zu viel frei gegeben haben. Das bleibt immer eine Abwägung. So sehr ich mir einen Plan wünschen würde, wie es bis zum Ende des Jahres weitergeht. Den gibt es nicht. Das hängt vom Pandemiegeschehen ab.

Hat der Senat da nicht halbherzig gehandelt – und hätte die Einschränkungen bestehen lassen müssen, um das Virus weiter zurückzudrängen, oder auf der anderen Seite schneller öffnen müssen, um eine schnellere Durchseuchung zu erreichen?

Wir haben gesagt: so viel Einschränkung wie nötig und so viel Freiheit wie möglich. Das ist im freiheitlichen Rechtsstaat genau das Richtige: dass man der Bevölkerung nicht zu viel abverlangt. Aber mit Blick auf die Krankenhaussituation und die vielen Risikogruppen in der Stadt müssen die Maßnahmen immer abgewogen werden. Da kann man an der einen oder anderen Stelle immer sagen, das ist zu viel oder zu wenig. Wir meinen aber, dass wir hier einen verantwortlichen Weg gefunden haben.

Hätten Sie sich mehr Lockerungen der Einschränkungen angesichts der niedrigen Infektionszahlen gewünscht?

Natürlich habe ich auch in meinem Privatleben Einschränkungen erlebt, die mich belasten. So würde ich mir wünschen, dass wir die Einschränkungen in der Gastronomie lockern. Aber das wäre in der momentanen Situation unverantwortlich. Es ist keine sinnvolle Leitschnur, sich nach den persönlichen Vorlieben zu richten. Wir entscheiden da im Senat sehr sorgfältig.