Metall- und Elektroindustrie: Immer mehr in Kurzarbeit

Berlin. Wegen der Corona-Krise gehen in der Metall- und Elektroindustrie immer mehr Beschäftigte in Kurzarbeit. Bis zum 23. April waren in Berlin und Brandenburg fast 40 000 Betroffene in Kurzarbeit oder von Kurzarbeit bedroht, wie aus einer Umfrage der IG Metall hervorgeht. Als Ursache hätten 98 der befragten Betriebe (Berlin: 55, Brandenburg: 43) Auftragseinbrüche oder krisenbedingte Auftragsrückgänge angegeben. 81 Betriebe sagten, dass ihre Lieferketten gestört oder gefährdet seien (Berlin: 49, Brandenburg: 32).

IG Metall Bezirksleiter Stefan Schaumburg kritisierte die Bundesregierung: "Der Beschluss des Koalitionsausschusses, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen, hat unnötig lange gedauert und hilft den betroffenen Menschen nur bedingt." Es könne im ungünstigsten Fall sogar zu einer Subventionierung der Unternehmen führen. Die Arbeitgeber und ihre Verbände dürften nicht nur von staatlichen Unterstützungen profitieren, sondern müssten jetzt auch etwas an die Beschäftigten weitergeben.