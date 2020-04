Berlin . Berlins Kleinunternehmer sind erleichtert. Zumindest für einige von ihnen geht die Zeit der Verkaufsverbote vorläufig zu Ende. Seit Mittwoch darf der Einzelhandel wieder öffnen. Das hatte der Senat beschlossen. Die Regelung gilt für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern – auch für Kaufhäuser und die einzelnen Geschäfte in Einkaufszentren.

Die Einzelhändler in den vielen Kiezläden freuen sich, dass sie nun endlich wieder Kunden direkt beraten dürfen. Seit Tagen bereiteten sie sich auf ihre Neueröffnung vor. Zwar gibt es überall Einschränkungen – aber viele der Kleinunternehmer sind optimistisch. Die Berliner Morgenpost steht an der Seite der Händler und stellt einige von ihnen vor.

Wolle zum Wohlfühlen

Eigentlich mögen es Linda Sykora (l.) und Lisa Benischek in ihrem Geschäft „Knit Knit“ gemütlich. „Unsere Lebensidee ist eher Slowlife“, sagt Benischek. Ihre Kunden sollen sich in dem Wolle-Konzept-Laden, wie die Inhaberinnen ihn nennen, wohlfühlen. Sie verkaufen alles rund ums Stricken: Wolle, Stricksets, Nadeln, Bücher. Außerdem bieten sie normalerweise Strickkurse an. Für die Wohlfühl-Atmosphäre nehmen sich die beiden gern viel Zeit für ihre Besucher. Sie reden über Wolle, über das Stricken aber auch über Privates. Das hat ihnen in den vergangenen Wochen gefehlt. „Wir haben so eine tolle Gemeinschaft um den Laden herum, dass wir uns freuen, wieder zu öffnen“, sagt Sykora. Dennoch müssen sich die Chefinnen des „Knit Knit“ ebenso wie ihre Kunden in den kommenden Wochen auf Einschränkungen einstellen. Wegen der geringen Größe der Räume können Kunden nur einzeln den Laden betreten. Und die Strickkurse gibt es wohl erst nach Corona wieder.

Knit Knit, Linienstraße 154, Mitte, Di.–Sbd. 15–18 Uhr.

Rückbesinnung auf das Kulturgut Literatur

Buchhändler Matthias Wagner

„Viele Menschen haben sich in der Krise auf das Kulturgut Buch zurückbesonnen“, freut sich Matthias Wagner, „das hat mir Mut gemacht.“ Auch die Einstufung von Buchhandlungen als systemrelevant war für den 53-Jährigen, der ein Antiquariat in der Köpenicker Altstadt betreibt, ein wichtiges Signal. Aus Rücksicht auf Angestellte und Kunden hatte er seinen Laden trotzdem geschlossen. Wagner wünscht sich, dass ein Stück Normalität in die Einkaufsstraßen zurückkehrt. „Und möge die Gesundheit erhalten bleiben.“

Antiquariat Matthias Wagner, Grünstraße 11, Köpenick, Di.–Fr., 13–19 Uhr.

Individuelle Düfte nach dem eigenen Geschmack

Harry Lehmann von der Parfümerie Lehmann

Einerseits sei er froh, sein Geschäft wieder öffnen zu können, sagt Harry Lehmann, Inhaber des Ladens „Parfum nach Gewicht“. „Andererseits existiert das Virus nach wie vor, und ich habe Respekt vor der Krankheit.“ An seine drei Mitarbeiter habe er Atemschutzmasken verteilt. Seit 55 Jahren leitet Lehmann den Familienbetrieb. Kunden können sich bei ihm ihre Parfums zusammenstellen und zuschicken lassen. Aufgrund des Versandhandels und finanzieller Rücklagen habe er momentan keine Sorgen vor der Zukunft.

Parfum nach Gewicht, Kantstraße 106, Charlottenburg, Mo.–Fr., 9–18.30 Uhr, Sbd., 9–14 Uhr

Instrumente, Noten und ein netter Vermieter

Musikinstrumentenhändler Ivo Dierick

Jeden Tag ist Ivo Dierick in den vergangenen vier Wochen in den Laden gekommen. Seit 1981 ist er Inhaber vom „Musikhaus Lichterfelde“ am Kranoldplatz, in dem er Instrumente, Noten und CDs verkauft. „Am Anfang der Schließzeit gab es noch Reparaturen, dann habe ich geputzt“, sagt Dierick, der am Wochenende seinen 80. Geburtstag feiert. Seine Mitarbeiterin musste er in Kurzarbeit schicken. Trotzdem sei er ein Optimist, so der gebürtige Belgier. Immerhin habe er den Zuschuss bekommen, die Hilfe sei eine tolle Sache gewesen. Außerdem habe er einen netten Vermieter, der von sich aus eine Mietminderung angeboten habe. Das Telefon klingelt unentwegt im Hintergrund. Kunden wollen wissen, ob er wieder da ist. Chöre brauchen ihre Noten, Musiker neue Saiten für die Gitarren.

Musikhaus Lichterfelde, Lankwitzer Straße 1, Lichterfelde Ost, Mo.–Fr, 10–18 Uhr, Sbd, 10–14 Uhr.

Kunden werden in der Krise mit Schuhlöffeln gezählt

Jörg Sandeck

Es hätte kaum einen Tag länger dauern dürfen. Für Jörg Sandeck und seine beiden Schuhgeschäfte in Prenzlauer Berg und Weißensee kam die Wiedereröffnung im letzten Moment vor dem Ruin. Jeweils sechs Kunden gleichzeitig dürfen die drei Filialen von „Sandeck Schuhe“ betreten. Jeder, der eintritt, nimmt zwecks leichter Überprüfung am Eingang einen der sechs Schuhlöffel mit. Steckt kein Löffel mehr im Glas, darf niemand mehr hinein.

Sandeck Schuhe, Berliner Allee 76 Mo.–Fr., 10–19.30 Uhr, Sbd., 10–16 Uhr; Prenzlauer Allee 184, Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr, Sbd. 9.30–16 Uhr.

Alles für Reiter und Pferd aus zweiter Hand

Juliane Bergk (vorn) und Susanne Oberhuber

Juliane Bergk (r.) und Susanne Oberhuber durften ihre Reitsportscheune in Wittenau zwar schon eher öffnen, viele Kunden kamen aber trotzdem nicht. Da Reitschulen geschlossen sind und Turniere abgesagt wurden, habe es wenig Nachfrage gegeben, so Bergk, die sich auf Secondhand-Ware und Kleidung zum Thema Reiten aus Geschäftsauflösungen spezialisiert hat. Deshalb ist die Reitsportscheune auch nur an zwei Tagen der Woche geöffnet

Die Reitsportscheune, Eichborndamm 260, Wittenau, Mi. und Sbd., 10–18 Uhr.

Brautmode, Vintage-Kleider, Dirndl und Lederhosen

Inhaber Ralf Finger

Der Brautausstatter „Diva“ in Mahlsdorf verkauft nun wieder neben Brautmode weitere festliche Kleidung: Herrenanzüge, Dirndl und Lederhosen sowie Vintage-Kleider aus den 1950er-Jahren stellt Inhaber Ralf Finger aus. Einen Online-Shop konnte er während der Corona-Zeit nicht anbieten. „Solche Kleider kann ich nicht über das Internet verschicken“, so Finger. Zum Service gehöre eine professionelle Beratung und ein Anpassen an die individuelle Figur.

Diva, Hönower Str. 21, Mahlsdorf, Mo., 13–18 Uhr, Di.–Fr., 10–18 Uhr, Sbd. 10–13 Uhr