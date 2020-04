Damen-Tennisturnier in Berlin ins Jahr 2021 verlegt

Berlin. Die Premiere des Damen-Rasentennisturniers in Berlin soll aufgrund der Coronavirus-Pandemie erst im Juni 2021 stattfinden. Das eigentlich vom 13. Juni an geplante Weltklasse-Event soll nun vom 12. bis 20. Juni 2021 stattfinden, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. "Die weltweite Entwicklung der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen und Beschränkungen macht eine Durchführung (...) in diesem Jahr (..) unmöglich", sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner. Erstmals seit 2008 sollte dieses Jahr wieder eine große Veranstaltung der WTA-Damentour in der Hauptstadt stattfinden.

Die Veranstalter arbeiten nach eigenen Angaben zurzeit an einer Lösung für bereits erworbene Tickets. Karten sollten einerseits ihre Gültigkeit für das Turnier im nächsten Jahr behalten, andererseits solle es auch die Möglichkeit einer Rückerstattung geben.