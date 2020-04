Hightech-Laborgeräte aus Berlin für Corona-Forschung

Bei der Suche nach einem neuen Impfstoff gegen das Coronavirus leistet auch ein Zehlendorfer Unternehmen seinen Beitrag. Die Firma Knauer stellt Geräte und Systeme her, die derzeit bei der Herstellung von Corona-Tests und bei der Erforschung eines Impfstoffes angewendet werden. So nutzt zum Beispiel das Berliner Unternehmen TIB Molbiol bei der Produktion von Covid-19-Tests Hightech-Laborgeräte von Knauer.

Der vor fast 60 Jahren gegründete Familienbetrieb mit 145 Mitarbeitern zählt deshalb in der Corona-Krise zu den systemrelevanten Unternehmen. „Wir sind stolz und froh, dass es bei uns keinen Stillstand und keine Einbrüche gab“, sagt Geschäftsführerin Alexandra Knauer. Die Produktion und die Auslieferung hätten sichergestellt werden können. Die Messgeräte werden in 70 Länder exportiert.

Knauer stellt sogenannten HPLC-Systeme (High Pressure Liquid Chromatography) her, die zur Analyse, Reinigung und Konzentrierung von Wirkstoffen bei Impfstoff-Herstellern und in Forschungseinrichtungen zum Einsatz kommen. Mit den Geräten können die Reinheit von Substanzen erhöht und einzelne Stoffe isoliert werden. Dazu sind je nachdem hohe Temperaturen, bestimmte Materialeigenschaften und Drücke notwendig. Genau das gewährleisten die Systeme für Flüssigkeitschromatografie von Knauer.

Schutzkleidung für das benachbarte Flüchtlingsheim

In Zeiten der Corona-Krise ist das Unternehmen aber nicht nur auf dem wissenschaftlichen Sektor aktiv, auch Nachbarschaftshilfe und Solidarität werden groß geschrieben. So hat Knauer das benachbarte Flüchtlingsheim am Hohentwielsteig mit Schutzkleidung, wie Brillen und Kittel, sowie Desinfektionsmitteln versorgt. Als das Willkommensbündnis in Steglitz-Zehlendorf darum bat, Kinderschuhe für die Flüchtlinge zu sammeln und zu spenden, waren die Knauer-Mitarbeiter auch dabei.

Das Zehlendorfer Schadow-Gymnasium, in dem die Schüler jetzt ihre Abiturprüfungen schreiben, wird ebenfalls mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. Damit können in der Oberschule alle Flächen gereinigt werden.

Für den eigenen Gebrauch hätten die Mitarbeiter selbst Desinfektionsmittel hergestellt, erzählt Alexandra Knauer. Zudem würden jetzt Versuche laufen, mit einem 3-D-Drucker einen Gesichtsschutz mit Plastikfolie herzustellen. „Eine Zahnärztin wird ihn in Kürze auszuprobieren“, sagt die Geschäftsführerin. Man hoffe, dass man damit bei der Bekämpfung des Virus helfen können.