Spandau für einheitliche Regelungen bei Spielplätz-Öffnung

Berlin. Für die geplante Öffnung der Berliner Spielplätze in der kommenden Woche hat der Spandauer Bezirksbürgermeister einheitliche Regelungen befürwortet. Die Bezirke würden versuchen, gemeinsame Vorgaben und Beschilderungen zu erarbeiten, sagte Helmut Kleebank (SPD) am Freitag dem RBB-Inforadio. Auf den Spielplätzen werde weiter das Abstandsgebot gelten. Man werde die Entwicklungen genau beobachten und sich untereinander austauschen, kündigte Kleebank an. Er äußerte die Hoffnung, dass die Entscheidung, die Spielplätze wieder zu öffnen, für Familien eine "punktuelle Entlastung sein kann". Aber: "Es ist nicht der gleiche Spielbetrieb, nicht die gleiche Freigabe, wie wir sie zuvor hatten - davon kann keine Rede sein."

Am Donnerstag hatten die Berliner Bezirksbürgermeister und der Regierende Bürgermeister beschlossen, dass die Spielplätze vom kommendem Donnerstag an (30. April) nach wochenlanger Schließung wieder geöffnet werden sollen. Aus Spandauer Sicht ist die Öffnung nicht vertretbar, wie Stadtrat Frank Bewig (CDU) am Donnerstag anmerkte. Aber Spandau wolle sich einem einheitlichen Vorgehen aller Bezirke anschließen.