LSB Brandenburg ermittelt: 65 Vereine brauchen bisher Hilfe

Berlin. Bisher 65 Vereine haben sich beim Landessportbund Brandenburg um finanzielle Hilfe beworben. Die Anträge auf Unterstützung seien aus den verschiedensten Sportarten und Landesgebieten eingegangen, sagte LSB-Vorstandschef Andreas Gerlach der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst soll der Bedarf ermittelt werden, um dann den Vereinen zu helfen, die durch die Corona-Krise besonders stark betroffen sind. "Wichtig ist zu sehen, woher kann man Mittel bekommen", sagte Gerlach.

Gemeinnützige Sportvereine, die auch unternehmerisch tätig sind und aufgrund der Corona-Pandemie in einen Liquiditätsengpass geraten sind, können einen Antrag auf Soforthilfe bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) stellen. Für Festangestellte können die Vereine Kurzarbeit beantragen. "Bei dem, was übrig bleibt, hoffen wir, in 14 Tagen Gelder auszuzahlen zu können", erklärte der LSB-Chef. Der Landessportbund steht in Gesprächen mit dem Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.

Der Landessportbund hatte auf seiner Homepage entsprechende Anträge hochgeladen, über die Formblätter können die Vereine Unterstützungs-Bedarf anmelden. "Über die Größenordnung kann ich nichts sagen. Wir haben jetzt sechs Wochen Stillstand. Die Auswirkungen werden wir erst nach einem längeren Zeitraum genauer kennen", sagte Gerlach. Rund 3000 Vereine sind beim LSB registriert.