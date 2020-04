Parteien Meuthen: Ich will nicht jedermanns Liebling sein

Berlin. Trotz lautstarker Kritik einiger Funktionäre sieht der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen die Mehrheit seiner Partei hinter sich. "Für meine innerparteiliche klare Linie weiß ich eine sehr große Mehrheit meiner Parteifreunde hinter mir", sagte Meuthen der Deutschen Presse-Agentur. Für diesen Kurs sei er auf dem Bundesparteitag im Dezember wiedergewählt worden. Jetzt halte er Wort und setze das um, was er damals angekündigt habe.

Dass er dafür neben sehr viel Zuspruch auch Gegenwind von jenen bekomme, "die diesen Kurs nicht teilen und dies vernehmlich zur Kenntnis bringen", sei normaler Bestandteil innerparteilicher Demokratie. "Wer das nicht aushält, darf gar nicht erst antreten", fügte er hinzu.

Zwischen Meuthen und führenden Vertretern des rechtsnationalen Flügels der Partei um den Thüringer Landeschef Björn Höcke und den Brandenburger AfD-Vorsitzenden Andreas Kalbitz gibt es seit einigen Monaten Spannungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die rechtsnationale Strömung in der AfD als rechtsextreme Bestrebung ein.

Kritik an Meuthens Führung kam zuletzt aber auch aus anderen Kreisen in der Partei. Anlass war ein Interview, in dem er Anfang April die Idee einer Abspaltung des Höcke-Flügels ins Spiel gebracht hatte. Der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla und andere Mitglieder der Parteispitze reagierten empört. Meuthen räumte schließlich ein, das Interview sei ein Fehler gewesen.

Er gehe mit den "legitimen kritischen Stimmen" gelassen um, da er sich "von einer breiten Mehrheit aus der Mitte der Partei heraus" getragen wisse, betonte Meuthen. "Wer das nicht aushält, darf gar nicht erst antreten. Everybody's Darling geht nicht und ist auch kein sinnvolles Ziel." Dass die AfD in Wählerumfragen derzeit schlechter abschneide als bei der Bundestagswahl 2017 beunruhige ihn nicht, versicherte er. Das seien Momentaufnahmen, danach "kräht bei den nächsten Wahlen 2021 kein Hahn mehr".