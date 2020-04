Das Versprechen klang großherzig und war sehr allgemein gehalten. In seiner Regierungserklärung Ende März hatte Michael Müller angekündigt, seine „Wertschätzung“ für die „Helden des Alltags“ in Zeiten der Corona-Krise auch finanziell auszudrücken.

Der Regierende Bürgermeister nannte als mögliche Empfänger einer „Corona-Prämie“ Beschäftigte „in den Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, bei der Polizei und Feuerwehr“. Der Sozialdemokrat erwähnte die Strom- und Wasserversorgung ebenso wie die Müllabfuhr, den öffentlichen Nahverkehr, aber auch Polizisten, Erzieher, Sozialarbeiter und Supermarkt-Kassiererinnen. Diesen Menschen wolle er „konkret und gezielt helfen“.

Die Umsetzung dieser Zusage gestaltet sich jedoch einigermaßen schwierig und ist in der Koalition umstritten und zwar sowohl wegen der Gerechtigkeitsfrage als auch, was die Finanzierung angeht. Müllers Parteifreund, Finanzsenator Matthias Kollatz, wurde vom Vorstoß seines Vorgesetzten ebenso überrascht wie alle anderen, hat nun aber ein erstes Konzept geschrieben. Er legte es am Dienstag nach fünf Stunden Debatte als Tischvorlage im Senat vor, so dass bisher nicht ausgiebig darüber diskutiert werden konnte.

Pfleger, Kassiererinnen und Arzthelferinnen sind raus

In dem Papier sind die möglichen Empfängergruppen geschrumpft, man konzentriert sich weitgehend auf direkte Landesbeschäftigte. Raus sind Müllmänner, Busfahrer, Arzthelferinnen oder auch die Kassiererinnen. Die Rede ist nun noch von „größeren Teilen“ des Polizei- und Justizvollzuges, der Feuerwehr und den Rettungskräften, die Mitarbeiter der Gesundheits- und Ordnungsämter, die Erzieherinnen in der Notbetreuung der kommunalen Kita-Betriebe und in den Schulhorten, Teile des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, kommunale Mitarbeiter der Jobcenter sowie einzelne Sozialarbeiter, die auch in der Krise direkten Kontakt mit Jugendlichen halten.

All diese Menschen, man rechnet mit 25.000 Beschäftigten, sollen gestaffelt nach ihrer persönlichen Belastung bis maximal 1000 Euro Prämie erhalten. Um ein wenig Gleichbehandlung zu schaffen, will Kollatz auch die Erzieher in den Kitas der freien Träger mit bedenken. Und vor allem sollen Beschäftigte der landeseigenen Krankenhaus-Konzerne Vivantes und Charité bedacht werden. Für die Kliniken hatten die Geschäftsführungen bereits Sonderprämien von bis zu 450 Euro angekündigt.

Kita-Träger sollen anderweitig unterstützt werden

Kollatz steht nun aber vor dem Problem, dass er weder den Mitarbeitern der freien Träger noch der Klinik-Betriebe einfach so Steuergeld geben darf. Darum sollen die Krankenhäuser über den Umweg zusätzlicher Investitionshilfen von den Kosten der Prämie entlastet werden. Auch die Kita-Träger will Kollatz anderweitig „finanziell angemessen unterstützen“. Finanzieren will Kollatz die Prämie mit einem Teil der 41 Millionen Euro, die in diesem Jahr für die Hauptstadt-Zulage vorgesehen ist. Diese von der SPD in der Koalition durchgesetzte Gehaltsaufstockung von 150 Euro im Monat sollten alle Mitarbeiter im Landesdienst im November bekommen.

Die Koalitionspartner haben mit diesem Plan Bauchschmerzen. Sie sind auch nicht geneigt, die SPD aus ihren selbst angerichteten Schwierigkeiten zu helfen. Das Geld für die Hauptstadtprämie sei in den Haushaltsberatungen als Teil einer Absprache zwischen den Fraktionschefs bereitgestellt worden, sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek. Deshalb dürfe der Senat da nicht einfach rangehen. Von der Prämie selbst hält Kapek wenig. „Der erste Aufschlag ist vielleicht gut gemeint“, sagte die Grünen-Politikerin. Aber am Ende werde so Streit und Frust ausgelöst, weil manche Geld bekämen und andere nicht. „Die Gerechtigkeitslücken sind eklatant. Ich würde mir die Prämie sparen.“

CDU wirbt für „Berlin-Scheck“ als Alternative

Auch die Linken wollen so wie es jetzt aussieht nicht mitmachen. Müller solle lieber die Tarifpartner drängen, ihre Mitarbeiter strukturell besser zu stellen, sagte der Finanzexperte Steffen Zillich: „Wenn man es ernst meint, muss man auf die Privatwirtschaft zugehen.“ Vor allem Supermarktketten hätten so gut verdient, dass sie ihren Beschäftigten durchaus mehr bezahlen könnten.

Die CDU findet eine Prämie zwar gut, warnt jedoch davor, die Menschen in „Corona-Helden erster und zweiter Klasse“ einzuteilen. Die Pläne gingen nicht weit genug, so Landeschef Kai Wegner: „Auf der Strecke blieben beispielsweise die Menschen in den Supermärkten, in den Apotheken, in den privaten Einrichtungen, die ebenfalls in den vergangenen Wochen Herausragendes geleistet haben.“ Die CDU fordert für all die Gruppen einen „Berlin-Scheck“ von 500 Euro. Die Gewerkschaft der Polizei sprach von einem „fatalen Zeichen“, wenn der Senat die versprochene Hauptstadt-Prämie noch einmal anfasste.