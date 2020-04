Berlin. Wenn ab nächste Woche die Schulen langsam wieder hochfahren, stellt sich die Frage, was dann in den Schulmensen passiert. Schon ab dem 4. Mai haben die sechsten Klassen wieder Unterricht vor Ort. Ihnen steht als Grundschüler ein kostenloses Schulmittagessen zu.

In der Senatsverwaltung für Bildung hat man deshalb in dem Papier „Organisation des Schulmittagessens nach Öffnung der Schulen“ drei Essenszenarien durchdacht: Die Schüler erhalten entweder das Essen abgepackt in einer „Take away“-Menüschale oder als Lunch-Box. Oder die sechsten Klassen nehmen wie gewohnt das Essen in der Mensa ein – allerdings immer nur die „halbe“ Klasse und mit viel Abstand, weil aus pandemischen Gründen die Schüler in zwei Gruppen geteilt werden. Als dritte Möglichkeit werden „individuelle Konzepte“ angedacht, bei denen sich die jeweilige Schule mit dem Caterer abspricht.

Beim Verband der Berliner Schulcaterer machte man gleich deutlich, dass man Lunch-Boxen und Take away für nicht umsetzbar halte – auch weil das Essen dann womöglich nicht warm genug ist, was auch gegen Hygienestandards verstößt. Am wahrscheinlichsten ist also das zweite Szenario: Die Klassen essen in zwei Gruppen.

Die Ausgabe des Schulmittagessens dauert nun viel länger

Doch auch dann stellen sich viele Fragen. „Wenn die Abstände zwischen den Schülern groß genug sein sollen, dauert allein die Essensausgabe viel länger“, sagt Klaus Kühn, Geschäftsführer des Schulcaterers „Drei Köche“. Außerdem zeichnet sich ab, dass zeitversetzt unterrichtet wird. So hießt es zu den Sechstklässlern in dem Papier: „Diese Klassen werden geteilt und in zwei Gruppen unterrichtet.“ Womöglich kommt dann ein Teil der Schüler vormittags, die anderen nachmittags. Damit zöge sich die Essenausgabe über viele Stunden hin, womöglich brauchte es dann mehrere Mitarbeiter vor Ort.

Bei den „Drei Köchen“ musste man 80 Prozent der Belegschaft in Kurzarbeit schicken, um überhaupt über die Runden zu kommen. Momentan haben sich die Bezirke in Zeiten der Notbetreuung verpflichtet, den Caterern 50 Essenportionen pro Grundschule zu bezahlen, damit die nur im Ansatz wirtschaftlich arbeiten können. Der Schaden für die Caterer durch die Schulschließung bleibt aber trotzdem enorm. Allein die „Drei Köche“ haben 294 Mitarbeiter.

Ein Hygienekonzept liegt für die Schulmensen noch nicht vor

Ein eigenes Hygienekonzept für die Schulmensen liegt noch nicht vor, auch im Entwurf des Musterhygieneplans spielen sie keine Rolle. Allerdings sind bei den Schulcaterern die Hygienestandards eh sehr hoch. Zusätzlich würden die Ausgabekräfte jetzt mit Mundschutz und Handschuhen arbeiten, so Kühn, und bei der Essenausgabe auf den richtigen Abstand achten. Desinfektionsmittel und Seife sei für die Mitarbeiter sowieso alltäglich. Wie häufig aber die Tische gereinigt werden sollen und ob man sie extra desinfiziert, ist noch nicht geklärt.

Klar ist aber: Das beliebte „Schüsselessen“, bei dem am Tisch serviert wird, oder auch das Salatbüffet fallen weg. „Diese Ausgabeform wird den Anforderungen an das Abstandsgebot sowie den hygienischen Anforderung nicht gerecht“, so Martin Klesmann, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung.

Wirtschaftlich ringen die Schulcaterer um ihre Existenz

Ab kommenden Montag beginnen in den Bezirken die Probeessen, bei denen Schulen entscheiden, mit welchem Caterer sie für die nächsten Jahre einen Vertrag abschließen. Anders als sonst dürfen nur maximal drei Testesser verköstigen, und es haben sich auch mehrere Bezirke für einen Termin zusammengeschlossen. Gekocht wird Putenbrust mit Paprikagemüse und eine Spinatlasagne. Selbst wenn es schmeckt: Offen bleibt, wie viele der Schulcaterer, die sich dort bewerben, den Sommer wirtschaftlich überhaupt überstehen werden.