Bezirksstadtrat kritisiert Spielplatz-Öffnung

Berlin. Der Spandauer Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU) hat die Öffnung der Spielplätze zum 30. April scharf kritisiert. "So sehr ich unseren Kleinsten wünschen würde, dass sie sich wieder auf unseren schönen Spandauer Spielplätzen austoben dürfen, ist es in der aktuellen Situation nicht verantwortbar", sagte Bewig. Die Bürgermeister, darunter der Spandauer Helmut Kleebank (SPD), hatten sich am Mittwoch laut Teilnehmerkreisen einstimmig für die Öffnung entschieden.

Bewig sagte, er werde sich im konkreten Fall dem einheitlichen Vorgehen aller Bezirke anschließen. Es sei niemandem mehr erklärbar, wenn es in den Bezirken über einen längeren Zeitraum unterschiedliche Handhabungen geben würde. "Verantwortlich für die Folgen sind für mich allerdings dann jene, die das vereinbart haben, aber auch der Senat, der in den letzten Wochen nicht die Einsicht hatte, dass die damalige Schließung der Spielplätze richtig war."