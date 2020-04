Alzheimer: Telefonberatung für Angehörige während Corona

Potsdam. Die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg schaltet während der Corona-Pandemie ein Beratungstelefon für Angehörige. Betroffene könnten sich unter der Nummer 0331 27346111 über ihre Situation austauschen und Anregungen für ihren Alltag bekommen, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Der Service ist demnach montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr erreichbar. Angehörige können sich auch per E-Mail an beratung@alzheimer-brandenburg.de wenden.

Den Angaben nach sind derzeit 63 000 Menschen in Brandenburg von einer Demenzerkrankung betroffen, rund zwei Drittel davon werden Zuhause von Angehörigen betreut. Weil wegen der Corona-Pandemie Tagespflegen geschlossen seien und ambulante Pflegedienste oft keine neuen Patienten aufnehmen, könne die Situation für die pflegenden Angehörigen schnell belastend werden, hieß es. Die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg forderte deshalb, Gruppenangebote wie Tagespflegen wieder zu öffnen - unter individueller Anpassung der Öffnungszeiten und Begrenzung der Kontakte. Außerdem sollten Pflegekräfte vermehrt auf das Coronavirus getestet werden.

Die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier im Land Brandenburg teilte mit, dass telefonischer und virtueller Kontakt zu Pflegebedürftigen und den Angehörigen wichtig sei. In Oranienburg und Strausberg würden sie bereits seit März telefonisch im Alltag unterstützt. Dabei werde mit den Pflegebedürftigen über Themen gesprochen, die für sie aktuell seien - beispielsweise über das Wetter, Alltagsfragen oder die Gartengestaltung. So könnten Angehörige entlastet werden.