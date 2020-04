Am meisten freut sich Dennis Creuzberg auf die Menschen. Seit der Berliner Friseur seine Ateliers an der Bleibtreustraße in Charlottenburg und an der Auguststraße in Mitte Ende März coronabedingt schließen musste, leistet ihm hauptsächlich sein Hund Gesellschaft. „Natürlich vermisse ich auch die Arbeit, meine Kollegen und sogar den Stress“, sagt er.

Wenn Friseurläden in Berlin am 4. Mai unter Vorgaben wieder öffnen dürfen, wird er davon sicher jede Menge bekommen. Die Coronafrisur ist eine der Begleiterscheinungen der Krise. Auch bei Dennis Creuzberg fragten in den vergangenen Wochen zahlreiche Freunde und Bekannte an, ob er ihnen nicht ausnahmsweise privat die Haare schneiden könne. Der gebürtige Dernauer blieb unnachgiebig. Auch er selbst habe gerade nicht den frischesten Schnitt, sagt er und lacht.

„Atelier Creuzberg“ gehört zu den „Leading Salons of the World“

Dennis Creuzberg kam 2003 nach Berlin, arbeitete für Udo Walz und machte sich schließlich in Mitte selbstständig. Seit 2013 gehört das „Atelier Creuzberg“ mit Kunden wie Nadja Auermann, Katarina Witt und Jens Spahn zu den „Leading Salons of the World“, Ende 2019 kam die Dependance in der City West hinzu. Die Zeit der Schließung hat Creuzberg genutzt, um an der Auguststraße eine lange geplante Renovierung durchzuführen. „Ich brauche immer etwas zu tun. Ich mag es nicht, keine Aufgabe zu haben“, sagt er. „Wenn einem höhere Gewalt einen Strich durch die Rechnung macht, muss man versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Sieben von neun Mitarbeitern musste Dennis Creuzberg zuletzt in Kurzarbeit schicken. Trotz aller Positivität – natürlich kenne auch er in der aktuellen Situation die Sorgen um die eigene wirtschaftliche Existenz. „Hinzu kommt die permanente Sorge um die Gesundheit. Ich habe das Glück, dass in meinem Umfeld alle gesund sind.“

Trotzdem ist Dennis Creuzberg optimistisch, dass es ab Anfang Mai schnell wieder bergauf gehen wird. „Uns bricht für die Zukunft nichts weg, die Kunden werden ja wiederkommen“, sagt er. Um Mitarbeiter und Kunden zu schützen, gilt in seinen Ateliers dann eine Maskenpflicht für alle. „Wir werden unsere Kunden bitten, ihre eigenen von zu Hause mitzubringen, aber auch Masken zur Verfügung stellen.“ Wenn möglich, werde mit Handschuhen gearbeitet, die Anzahl der Kunden reduziert. „Hygiene hatte bei uns schon vorher oberste Priorität“, sagt Dennis Creuzberg. „Jetzt werden wir die Maßnahmen noch einmal verstärken und die Arbeitsplätze und WCs noch häufiger reinigen. Die Kunden sollen sich bei uns sicher fühlen.“

Um den Ansturm zu bewältigen, können Termine schon jetzt online gebucht werden. „Es geht ja bei einem Friseurbesuch nicht nur ums Haareschneiden, sondern auch um den Austausch und das gute Gefühl, etwas für sich getan zu haben“, sagt Creuzberg. Was sich in den kommenden Monaten allerdings noch bemerkbar machen werde, sei der Wegfall von internationalen Kunden. Immerhin durfte er neben regulären Touristen auch schon Helen Mirren und Charlize Theron auf seinem Stuhl begrüßen. „Das wird erst so langsam wieder eintrudeln.“

