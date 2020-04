Einzelhandel geöffnet: Hoffnungen ruhen auf Herbstkäufen

Berlin . Berliner Kleinunternehmer sind erleichtert: Zumindest für einige von ihnen geht die Zeit der Verkaufsverbote vorläufig zu Ende: Seit Mittwoch darf der Einzelhandel wieder öffnen. Das hatte der Senat am Dienstag beschlossen. Die Regelung gilt für Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern – auch für Kaufhäuser und die einzelnen Geschäfte in Einkaufszentren. Die Einzelhändler in den vielen Kiezläden freuen sich, dass sie nun endlich wieder Kunden direkt beraten dürfen. Seit Tagen bereiteten sie sich auf ihre Neueröffnung vor. Zwar gibt es überall Einschränkungen – aber viele der Kleinunternehmer sind optimistisch. Die Berliner Morgenpost steht an der Seite der Händler und stellt einige von ihnen vor.

„Freuen uns sehr, endlich hier anzukommen“

Endlich können Valérie und Caroline-Marine Hebel (beide 34) ihren Taschenladen „Marin et Marine“ wieder öffnen. Vor nicht einmal sechs Wochen sind die beiden Schwestern mit ihren handgemachten maritimen Rucksäcken und Taschen von Kreuzberg in die Sanderstraße nach Neukölln umgezogen und mussten ihr Geschäft gleich wieder schließen. „Wir freuen uns sehr, endlich hier anzukommen und uns hier einzuleben“, sagt Valérie Hebel. Während der Schließung haben die Schwestern die Zeit genutzt, ihren Online-Shop weiter auszubauen. „Ein Glück konnten wir so noch einige Rucksäcke über unsere Internetseite und Instagram verkaufen.“ Nun freuen sich die beiden sehr, wieder persönlich die Kunden in ihrem kleinen Laden beraten zu können – auch wenn sie in das 25 Quadratmeter große Geschäft immer nur eine Person reinlassen können. „Wir überlegen, Masken zu nähen und an unsere Kunden zu verteilen.“

"Marin et Marine“, Sanderstraße 13, Neukölln. Öffnungszeiten: Mi. bis Sa., 12 bis 18 Uhr.

Elektronik rund um das Auto – und der perfekte Sound

„"Carhifi-Berlin", Daniel Paunow und Björn König

Seit 2004 verkauft CarHifi-Berlin auf der Hönower Straße Elektronik rund um’s Auto. Autoradios und Multimedia-Geräte landen dort genauso auf dem Ladentisch wie Kamerasysteme, Alarmanlagen und Ortungsdienste. Besonders wichtig ist Chef Heiko Sasse der perfekte Sound: Zweimal wurde das Team bereits Deutscher Meister beim Klangwettbewerb. Komplett geschlossen hatte das Mahlsdorfer Geschäft zwar nicht. „Die Werkstatt war offen, viel Kundschaft hatten wir aber natürlich nicht“, berichtet Sasse.

Hönower Straße 30, 12623 Berlin, Mo.-Fr. 9 bis 18 Uhr, sonnabends nach Vereinbarung

Hoffnungen ruhen nun auf den Herbstkäufen

Sandra Klötzing vom Mode-Eck-Reich in Köpenick Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Service

Die Schließung ihrer Boutique „Mode-Eck-Reich“ in Köpenick hat Sandra Klötzing zunächst schockiert. Doch dann erfuhr die 43-Jährige aufmunternde Unterstützung von Stammkunden: „Das hat mir gezeigt, dass ich die letzten Monate etwas richtig gemacht habe.“ Denn Klötzing hat das Geschäft erst vor knapp neun Monaten übernommen. Die Einbußen von rund 20.000 Euro wiegen daher umso schwerer. Sie hofft nun auf die Herbstkäufe – und ist sich sicher: „Wenn mein Laden Corona übersteht, übersteht er alles.“

Mode-Eck-Reich, Grünstraße 22, Köpenick, Mo.-Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 13 Uhr

Krise könnte Umdenken beim Einkaufen bewirken

Dörte Voigt,r., und Inke Dittmer vom Kinderladen Kleiner Engel

Vor sieben Jahren hat Dörte Voigt (Foto, r.) in Kladow den Kinder-Second-Hand-Laden „Kleine Engel“ eröffnet, inspiriert durch ihre eigene Tochter. Neben Kleidung bietet sie dort auch Spielzeug, Fahrräder oder Kinderwagen an, vieles davon ist Markenware – auch deshalb habe sich das Geschäft etabliert und ziehe Kunden über Spandau hinaus an. Die vergangenen Wochen musste aber auch ihr Laden geschlossen bleiben. „Die Soforthilfe vom Land hat mir sehr geholfen, dass ich die Zeit überstehen und alle Kosten zahlen konnte“, sagt sie. Von Kunden haben sie während der Wochen unterstützende E-Mails und Anrufe bekommen. Voigt hofft, dass die Corona-Krise auch etwas Positives bewirkt, in Sachen bewusstes Einkaufen und Nachhaltigkeit. „Ich hoffe, dass ein Umdenken stattfindet und die Menschen dann vielleicht weniger bei Amazon kaufen, sondern lieber Second-Hand.“

Kleine Engel, Alt Kladow 17, Spandau, geöffnet von Dienstag bis Sonnabend, 10 bis 16 Uhr

Beratung und persönliche Gespräch sind wichtig

Küchenladen Kochnail, Joseph Diliberto

Mehr als 3400 Artikel rund ums Kochen gibt es in Joseph Dilibertos „Kochtail“. Der Inhaber des Geschäfts sagt, für viele Kunden sei die Anzahl der Produkte zu viel. Deshalb sei die Beratung wichtig. In den vergangenen Wochen habe Diliberto versucht, mit Online-Handel einen Teil der weggebrochenen Einnahmen aufzufangen. „Aber allein davon kann ich halt nicht leben“, sagt er. Außerdem stehe er lieber im Laden und komme mit seinen Kunden ins Gespräch.

Kochtail, Invalidenstraße 150, Mitte, vorläufig geöffnet Mo.-Sbd. 11 bis 16 Uhr

Stammkunden schrieben E-Mails zu Ostern

Anna Pfeiffer vom Kinderladen "Haseweiss"

Anna Pfeiffer hat zur Wiedereröffnung ihres Spielwarengeschäfts „Hase Weiss“ für sich und ihre Mitarbeiter Mundschutz genäht. Neben Holzspielsachen bietet sie auch Puppenhäuser und Kindermöbel an, die von Berliner Tischlereien gefertigt werden. Sie habe während der Krise auch gute Erfahrungen gemacht, berichtet Pfeiffer: „Zu Ostern habe ich E-Mails von Stammkunden bekommen, die mir ihre Solidarität zeigten.“

„Hase Weiss“, Windscheidstraße 25, Charlottenburg. Mo.-Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 16 Uhr

Ein Laden für Profis und Hobbymusiker

"Get the sound", Mitarbeiter Chris Schildmüller und Inhaber Jochen Freitag ,

Bei „Get the Sound“ finden Hobby- und Profimusiker alles rund um’s Musizieren: E-Pianos, Drums, Gitarren sowie Noten und Ausrüstung für Aufnahmen verkauft Inhaber Jochen Freitag. 1993 eröffnete er sein Geschäft in Lichtenberg, 2010 kam die Filiale in Mahlsdorf hinzu. Nun hat er sein Geschäft komplett auf Mahlsdorf zentriert, die Lichtenberger Niederlassung ist geschlossen. „Hier gibt es mehr Platz, außerdem sind wir verkehrsgünstiger gelegen“, sagt er.

Get the Sound, Alt-Mahlsdorf 100, Mahlsdorf, Di.-Fr. 11 bis 19 Uhr, sonnabends 10 bis 17 Uhr